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Общество

Первые отклики на проект «Доска почета псковских медиков» поступили в редакцию ПЛН

21.05.2021 09:39|ПсковКомментариев: 0

В редакцию Псковской Ленты Новостей начали поступать первые отклики на проект «Доска почета псковских медиков». Напомним, читателям предлагается рассказать о врачах и медсестрах поликлиник и больниц Пскова и области, чьи имена достойны размещения на виртуальной Доске почета.

«Откликаюсь на ваше предложение о медиках и сообщаю, - пишет пскович Александр Ведунов. - Разместите на виртуальной Доске почета главного врача Псковской детской городской поликлиники Мелех Эльвиру Борисовну. Основание: руководство и работа по спасению всех детей от 0 до 18 лет от вирусов и других напастей по всему городу Пскову».

Реутова Ирина в письме просит отметить работу медсестры поликлиники города Новосокольники Фроловой Галины Ивановны. «Она достойна занять место на Доске почета среди медиков Псковской области, - считает читательница ПЛН. - Более 40 лет Галина Ивановна помогает людям не только города, но и района. Она с огромной теплотой и заботой относится к больным. К сожалению, очень мало остается таких чутких и добросовестных медицинских работников».

Напомним, прислать ваше мнение можно на адрес редакционной почты: redaktor@pln-pskov.ru. В тексте обязательно укажите фамилию, имя и отчество врача, место его работы, а также напишите, почему, с вашей точки зрения, эта кандидатура обязательно должна быть отмечена (это может быть ваша личная жизненная история или отзывы пациентов). Фотографии - приветствуются. Не забудьте указать ваш контактный телефон.

Теги: #здравоохранение #проект
Источник: Псковская Лента Новостей
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