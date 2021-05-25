Общество

Александр Котов призвал псковичей активнее участвовать в голосовании по объектам благоустройства

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов призвал граждан активнее участвовать в голосовании по благоустройству общественных территорий. К жителям региона он обратился во время «круглого стола» на тему «Комфортная городская среда», который прошел в пресс-центре Псковской Ленты Новостей 25 мая.

«На сегодняшний день - это единственный способ благоустроить ту или иную территорию. Чем больше голосов будет отдано, тем больше шансов получить финансирование», - отметил Александр Котов.

Александр Котов подчеркнул, что у этой программы очень большое будущее, если двигаться в правильном направлении и делать выводы из опыта, который постепенно накапливается.

При это он отметил важность диалога власти и общества при реализации этой программы и поблагодарил органы исполнительной власти и местного самоуправления, которые проводят в этом направлении «гигантскую работу».

Напомним, голосование проходит на единой федеральной платформе 60.gorodsreda.ru с 26 апреля по 30 мая. Выбрать понравившийся дизайн-проект или наиболее важную для благоустройства территорию можно на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru (по номеру телефона или с подтвержденной учетной записью «Госуслуг») или же в личном кабинете на портале «Госуслуги», для которого разработан модуль взаимодействия с платформой. В этом случае учетная запись тоже должна быть подтвержденной.

Объекты, которые наберут наибольшее число голосов по итогам голосования, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.

На все вопросы по голосованию могут ответить операторы специально созданной «горячей линии», которые консультируют россиян из всех регионов страны по номеру 8 (800) 600 2013. По телефону можно получить информацию о проекте и узнать, как можно зарегистрироваться и проголосовать за территорию или дизайнерскую концепцию. Колл-центр работает круглосуточно семь дней в неделю.

Отметим, что в настоящее время проходит и завершится 30 мая голосование за благоустройство общественных территорий, в котором могут принять участие все желающие. Выбрать понравившийся дизайн-проект или наиболее важную для благоустройства территорию можно на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru (по номеру телефона или с подтвержденной учетной записью «Госуслуг») или же в личном кабинете на портале «Госуслуги», для которого разработан модуль взаимодействия с платформой. В этом случае учетная запись тоже должна быть подтвержденной.

В обсуждении темы создания комфортной городской среды в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей сегодня приняли участие заместитель директора департамента стратегических проектов Минстроя России Юлия Талалайкина, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, депутаты Алексей Севастьянов и Юрий Сорокин, председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов, руководители двух муниципалитетов региона – глава администрации Пскова Александр Братчиков и глава Островского района Дмитрий Быстров, председатель Союза собственников недвижимости Псковской области Алексей Кириллов.