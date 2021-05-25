Общество

Алексей Севастьянов рассчитывает на победу привокзального сквера в голосовании по благоустройству

Депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов рассчитывает на победу привокзального сквера в голосовании за благоустройство общественных территорий. Об этом он рассказал во время круглого стола на тему «Комфортная городская среда» в пресс-центре Псковской Ленты Новостей 25 мая.

Алексей Севастьянов указал на то, что привокзальный сквер служит точкой пересечения для жителей округа.

«Лично я голосовал за этот сквер. Это все-таки лицо нашего города, - подчеркнул он. - К сожалению, жителям 3-го округа тяжело голосовать, потому что проигрываем по количеству жителей, плотности населения. Поэтому надеемся, что объединяющая наш округ территория - привокзальный сквер - возьмет пальму первенства», - сказал он.

Отметим, что в настоящее время проходит и завершится 30 мая голосование за благоустройство общественных территорий, в котором могут принять участие все желающие. Выбрать понравившийся дизайн-проект или наиболее важную для благоустройства территорию можно на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru (по номеру телефона или с подтвержденной учетной записью «Госуслуг») или же в личном кабинете на портале «Госуслуги», для которого разработан модуль взаимодействия с платформой. В этом случае учетная запись тоже должна быть подтвержденной.

В обсуждении темы создания комфортной городской среды в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей сегодня приняли участие заместитель директора департамента стратегических проектов Минстроя России Юлия Талалайкина, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, депутаты Алексей Севастьянов и Юрий Сорокин, председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов, руководители двух муниципалитетов региона – глава администрации Пскова Александр Братчиков и глава Островского района Дмитрий Быстров, председатель Союза собственников недвижимости Псковской области Алексей Кириллов.