Общество

Александр Котов: Голосование за объекты благоустройства - это пример диалога власти с гражданами

Голосование за объекты благоустройства - это характерный пример, когда власть пытается выстраивать диалог с гражданами. Об этом сказал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов во время круглого стола на тему «Комфортная городская среда» в пресс-центре Псковской Ленты Новостей 25 мая.

Александр Котов также сообщил, что агитация граждан для голосования за объекты благоустройства может вестись любыми способами. «Социальные сети набирают силу, достучаться до граждан через социальные сети легче. Поэтому все ресурсы - в наших руках. Здесь не работают принципы агитации, которые заложены в нашем избирательном законодательстве», - отметил Александр Котов.

Он подчеркнул, что уже есть ощутимые результаты в реализации проекта «Комфортная городская среда». «Мы сейчас находимся в активной стадии, идет голосование, - рассказал спикер регионального парламента. - Осталось совсем немного времени до его завершения. По итогам голосования у нас определятся территории, на которых будут проводится работы по благоустройству».

Кроме того, Александр Котов напомнил, что недавно первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак вместе с министром строительства и ЖКХ Иреком Файзуллиным провели видеоконференцию, на которой обсуждались мероприятия по реализации программы «Комфортная городская среда».

Отметим, что в настоящее время проходит и завершится 30 мая голосование за благоустройство общественных территорий, в котором могут принять участие все желающие. Выбрать понравившийся дизайн-проект или наиболее важную для благоустройства территорию можно на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru (по номеру телефона или с подтвержденной учетной записью «Госуслуг») или же в личном кабинете на портале «Госуслуги», для которого разработан модуль взаимодействия с платформой. В этом случае учетная запись тоже должна быть подтвержденной.

В обсуждении темы создания комфортной городской среды в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей сегодня приняли участие заместитель директора департамента стратегических проектов Минстроя России Юлия Талалайкина, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, депутаты Алексей Севастьянов и Юрий Сорокин, председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов, руководители двух муниципалитетов региона – глава администрации Пскова Александр Братчиков и глава Островского района Дмитрий Быстров, председатель Союза собственников недвижимости Псковской области Алексей Кириллов.