В рамках проекта ПЛН псковичи поблагодарили медиков, работающих с детьми

В рамках проекта «Доска почета псковских медиков» просят отметить работу медсестер детской городской поликлиники на Алтаева, 22 Екатерины Павловой и Зинаиды Яковлевой. Заявку в редакцию Псковской Ленты Новостей прислала читательница Мария Александрова.
По словам Марии, ее семья знакома с медсестрами уже 2 года - с тех пор, как переехали в новый район и «прикрепились» к поликлинике.
Еще одна читательница ПЛН Ольга Григорьева просит поблагодарить за работу и отметить в рамках проекта гематолога Детской областной больницы Ирину Гайдук.
Редакция благодарит авторов писем и напоминает: в рамках проекта «Доска почета псковских медиков» прислать ваше мнение можно на адрес редакционной почты: redaktor@pln-pskov.ru. В тексте обязательно укажите фамилию, имя и отчество врача, место его работы, а также напишите, почему, с вашей точки зрения, эта кандидатура обязательно должна быть отмечена (это может быть ваша личная жизненная история или отзывы пациентов). Фотографии - приветствуются. Не забудьте указать ваш контактный телефон.