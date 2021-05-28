Общество

В рамках проекта ПЛН псковичи поблагодарили медиков, работающих с детьми

В рамках проекта «Доска почета псковских медиков» просят отметить работу медсестер детской городской поликлиники на Алтаева, 22 Екатерины Павловой и Зинаиды Яковлевой. Заявку в редакцию Псковской Ленты Новостей прислала читательница Мария Александрова.

По словам Марии, ее семья знакома с медсестрами уже 2 года - с тех пор, как переехали в новый район и «прикрепились» к поликлинике.

«Вся наша семья не перестает восхищаться профессионализмом и человеческими качествами этих сотрудников, - отметила автор письма. - Они чуткие, добрые, заботливые, всегда приветливые и внимательные. Я считаю, что они по праву заслуживают, чтобы их отметили и выразили благодарность за неоценимый и достойный труд, за индивидуальный подход к каждому ребенку, за доброе отношение и понимание, за чуткое сердце, заботу и золотое терпение, за то, что приходят на помощь деткам в любую минуту!»

Еще одна читательница ПЛН Ольга Григорьева просит поблагодарить за работу и отметить в рамках проекта гематолога Детской областной больницы Ирину Гайдук.

«Она сталкивается с наиболее тяжелыми диагнозами у детей, принимает решения, которые спасают детские жизни, - написала Ольга. - Нашла в себе силы вернуться на работу после совершенного на нее нападения, связанного с профессиональной деятельностью. Здоровья и благополучия нашему врачу!!!»

Редакция благодарит авторов писем и напоминает: в рамках проекта «Доска почета псковских медиков» прислать ваше мнение можно на адрес редакционной почты: redaktor@pln-pskov.ru. В тексте обязательно укажите фамилию, имя и отчество врача, место его работы, а также напишите, почему, с вашей точки зрения, эта кандидатура обязательно должна быть отмечена (это может быть ваша личная жизненная история или отзывы пациентов). Фотографии - приветствуются. Не забудьте указать ваш контактный телефон.