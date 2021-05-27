Общество

Почти 200 объектов здравоохранения построят в Псковской области до 2025 года

Почти 200 объектов здравоохранения построят в Псковской области до 2025 года. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на сессии областного Собрания, представляя депутатам отчет о деятельности областной администрации за 2020 год.

Говоря об итогах работы в сфере здравоохранения, глава региона особое внимание уделил плановой работе в рамках нацпроектов и государственных программ. «Прежде всего, в 2020 году приобретено 90 единиц медицинского оборудования, включая 2 единицы "тяжелой" высокотехнологичной техники. Так, 184 млн рублей были направлены на приобретение ангиографического комплекса для Великолукской межрайонной больницы и линейного ускорителя для Псковского областного онкологического диспансера», - конкретизировал губернатор. Закупленная техника, по его словам, позволила добиться повышения качества ранней диагностики и лечения онкозаболеваний, своевременной диагностики отклонений в развитии ребенка, повышения доступности высокотехнологичной медпомощи детям. Проведен капитальный ремонт поликлиники Великолукской детской городской больницы. В декабре 2020 года объект сдан в эксплуатацию.

Также Михаил Ведерников остановился на долгосрочных проектах, запущенных в сфере здравоохранения. «Прежде всего, это касается модернизации службы скорой помощи. При всей самоотверженности ее сотрудников, они не могут действовать достаточно эффективно при недостатке современной техники. С 2017 года мы получили уже 122 автомобиля, которые ежедневно помогают нашим медикам спасать жизни на всей территории области. Парк полностью обновлен. Осталось порядка 60 автомобилей 2016-2017 годов выпуска. Это не такой большой срок, но и их мы планируем заменить в ближайшем будущем», - отметил Михаил Ведерников.

Кроме того, региональные власти вплотную занялись модернизацией самих постов скорой помощи. Организована централизованная работа единой диспетчерской службы – к ней подключены все районы. При этом обновляется не только материально-техническая база, но и внедряются новые стандарты работы. Для всех сотрудников скорой помощи разработана и приобретена единая форма.

В конце прошлого года правительство РФ согласовало программу модернизации первичного звена здравоохранения, – на эти цели псковский регион будет ежегодно получать почти по 500 миллионов рублей. До 2025 года будет построено 199 объектов, из них 186 ФАПов, 6 врачебных амбулаторий и 7 офисов врача общей практики, будет проведен капремонт 79 объектов здравоохранения.

Выступая с отчетом, Михаил Ведерников намеренно не стал подробно останавливаться на трудностях, которые пришлось преодолеть региону в связи с противодействием коронавирусу, поскольку об этом уже много говорилось. «Что же касается самого процесса противодействия – мы на протяжении всего года работали над этой задачей вместе. Каждый оперштаб проходил в режиме онлайн, каждое мое обращение так или иначе было связано с этой темой», - обратил внимание губернатор. Отдельно он поблагодарил областных и муниципальных депутатов, чья профессиональная деятельность напрямую связана с медициной и кто работал над противодействием пандемии.