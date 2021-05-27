Общество

Средний индекс качества городской среды в Псковской области удалось повысить на 7%

Средний индекс качества городской среды в Псковской области удалось повысить на 7%. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на сессии областного Собрания, представляя депутатам отчет о деятельности областной администрации за 2020 год. Отдельно он остановился на вопросах городской среды.

Комплексное развитие городской среды он назвал одним из серьезных вызовов, которые стоят перед администрацией Псковской области. «У подавляющего большинства населенных пунктов региона не хватает современных общественных пространств. Во многих муниципалитетах десятилетиями не велась стройка новых жилых домов. До 70% дворов находятся в неудовлетворительном состоянии, - констатировал губернатор. - Благодаря проведенной комплексной работе сразу по нескольким направлениям, нам удалось на 7% повысить средний индекс качества городской среды, который высчитывает Минстрой».

В прошлом году приведены в порядок 104 дворовых и общественных территории (против 79 в 2019 году). На эти цели было направлено 174,5 млн рублей.

Во взаимодействии с администрацией города Пскова разработан и внедрен пилотный проект дизайн-кода в областном центре. В текущем году эта практика будет распространена и на другие муниципалитеты.

В рамках конкурса исторических поселений в прошлом году была завершена реконструкция городского вала в Опочке. «Работы шли непросто, но результат себя оправдывает на 100%. Сделаем все необходимое, чтобы объекты такого уровня появились во всех муниципалитетах», - добавил Михаил Ведерников.

В этом году уже почти завершены работы в Великих Луках и Изборске, готовятся заявки администрациями Гдовского, Дновского, Островского, Печорского, Пыталовского районов и администрацией города Великие Луки.

Есть, по словам губернатора, сложности в части реализации аналогичного проекта в Порхове. «В в этом случае не повезло с подрядчиком. К сожалению, 44-й федеральный закон не защищает от случайных людей и компаний, которые не умеют и не хотят работать. Будем добиваться возврата нереализованных средств и привлечения подрядчика к личной ответственности и внесения в реестр недобросовестных», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Не менее важно, по его словам, - что в рамках подготовки к 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне приведены в порядок все воинские захоронения, их состояние находится на постоянном контроле.

Важнейшей составляющей привлекательности городской среды, по словам Михаила Ведерникова, являются доступность и высокое качество дошкольного и школьного образования. В прошлом году не были в срок введены в эксплуатацию два важнейших объекта – детский сад на Алехина в городе Пскове и школа на Заслонова в Великих Луках. Сад на Алехина готов, а школа должна быть завершена в этом году.

В целом за последние четыре года на территории Псковской области построены три общеобразовательных учреждения в Пскове, Великих Луках и Дно, проведена реконструкция школы в городе Великие Луки, дополнительно создано 3 125 мест.

В 2021-2022 годах планируется строительство еще двух школ в Пскове, а в 2022 - 2023 годах - в Гдове.