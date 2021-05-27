Общество

Антон Минаков попросил привести в порядок муниципальную баню в Себеже

Лидер фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков попросил привести в порядок муниципальную баню в Себеже. С этим вопросом он обратился к губернатору Михаилу Ведерникову на 58-й сессии регионального парламента, которая проходит 27 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Там грязь, плесень. Не первый месяц жители обращаются, чтобы найти деньги для косметического ремонта бани. Она единственная на весь район», - рассказал Антон Минаков.

«Обязательно отработаем с органом местного самоуправления. Найдем возможность», - ответил Михаил Ведерников.

Также Антон Минаков поблагодарил главу региона за конструктивную работу с Псковским областным Собранием депутатов.