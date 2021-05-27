Общество

Михаил Ведерников: Подрядчик соцгородка скрывает огромное число недочетов

«Подрядчик социального городка в Борисовичах скрывает огромное число недочетов, с которыми мы разбираемся», - сказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, отвечая на вопрос депутата от партии «Яблоко» Льва Шлосберга, который поинтересовался перспективами завершения строительства объекта. Речь об этом шла на сессии регионального парламента, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Михаил Ведерников отметил, что социальный городок — объект сложный. «После того, как его начали строить, поменялись приоритеты, и стройка была заморожена. Мы с членами Совета Федерации получили поддержку, средства выделили, но, работая на объекте, подрядчик скрывает огромное число недочетов, с которыми мы разбираемся», - рассказал губернатор. Часть недочетов, по его словам, допустил предыдущий подрядчик, который теперь их устраняет.

Сейчас здание соцгородка начало разрушаться в связи с тем, что долгое время оно стояло бзз отопления. «Я курирую этот объект лично, и мы сдадим его в срок», - пообещал Михаил Ведерников.