Общество

Областные власти в ручном режиме занимаются строительством соцгородка под Псковом

Областные власти в ручном режиме занимаются строительством социального городка в деревне Борисовичи Псковского района. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с отчетом о деятельности администрации региона за прошлый год на 58-й сессии областного Собрания 27 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Честно скажу, объект в силу целого ряда обстоятельств очень не простой, поэтому занимаемся им в ручном режиме ежедневно», - отметил он.

Строительство социального городка возобновили в 2020 году. «По этому направлению предусмотрено федеральное финансирование в следующем объеме: на 2020 год – 92 млн рублей, на 2021 год – 165 млн рублей, на 2022 год – 137 млн рублей», - добавил глава региона.