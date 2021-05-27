Общество

Виктор Антонов: Губернатор блестяще справился со своими обязательствами

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников блестяще справился с возложенными на него обязательствами. Такое мнение высказал первый вице-спикер Псковского областного Собрания, руководитель фракции «Единой России» Виктор Антонов на 58-й сессии регионального парламента, которая проходит 27 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Михаил Юрьевич, вы блестящие справились с возложенным на себя обязательствами, - обратился к губернатору Виктор Антонов. - Вы лично на себя взяли ответственность за борьбу с ковидом. Мне, как врачу, организатору с приличным стажем, даже удивительно, как это у вас получается».

При этом Виктор Антонов отметил, что прошлый год можно назвать изнурительным временем. «В таких условиях самое главное - организация, руководство процессом», - подчеркнул он.

Первый вице-спикер напомнил, что в прошлом году в короткие сроки построили новые инфекционные больницы. «Тысячи людей прошли через эти больницы. А это спасенные жизни», - сказал он.

Лидер фракции «Справедливая Россия» в региональном парламенте Наталья Тудакова отметила, что депутаты видят эффективность и грамотность принимаемых губернатором решений. «Готовы принимать участие в реализации ваших планов и задач», - добавила она.

«Спасибо огромное, спасибо за поддержку», - ответил глава региона