Общество

Александр Котов: Мы видим стремление губернатора работать на благо региона

Депутаты Псковского областного Собрания видят стремление губернатора Михаила Ведерникова работать на благо региона. Об этом сообщил спикер регионального парламента Александр Котов в ходе пресс-подхода по итогам отчета губернатора о деятельности администрации области в 2020 году, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Михаил Юрьевич достаточно непродолжительно работает на территории региона, но за это время он смог выстроить отношения и с политическими партиями, и с общественными объединениями, и с различными группами гражданского общества, - отметил Александр Котов. - Мы видим, что у него есть поддержка, видим его желание, стремление работать на благо региона. И мы видим результат этой работы».

Несмотря на то, что в прошлом году приходилось учитывать проблемы, связанные с распространением коронавируса, все текущие и перспективные задачи органы исполнительной власти решали достаточно успешно, заметил председатель областного Собрания.

Александр Котов обратил внимание на то, что в прошлом году в Псковскую область привлекли беспрецедентно высокий объем средств из федерального бюджета. «Напомню, нам приходилось внепланово привлекать средства федерального бюджета: почти 2 млрд рублей было направлено на поддержку граждан, субъектов малого и среднего предпринимательства для работы в условиях коронавирусной инфекции», - сказал он.

«Мы также видим увеличение поступления доходов в областной бюджет, - продолжил Александр Котов. - Практически на 20% увеличились объемы доходов по сравнению с первоначально утвержденными цифрами в законе о бюджете. Я бы здесь отметил работу губернатора, который находит нестандартные решения. Они в такой особенной ситуации позволяют более оперативно реагировать на существующие проблемы. В результате мы видим, что удается справиться даже в таких сложных условиях».

Председатель регионального парламента поставил высокую оценку деятельности губернатора и органов исполнительной власти области. «Мы рассчитываем на то, что в конструктивном взаимодействии с Псковским областным Собранием депутатов сможем найти пути решения существующих проблем в нашем регионе», - заключил он.