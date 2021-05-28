Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
чем занять ребенка летом
Лицей Ростелекома
Работа есть: ООО «ПсковАгроИнвест»
Модно и практично
Акция «Импортируй с нами!»
БОПЭТ цифры и факты
Для чего это нужно и где установить?
конкурс - застройка Четырех углов
юность в сапогах
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 28.05.2021 11:481 Еще 53 человека заразились коронавирусом в Псковской области 29.05.2021 09:120 Россиянам напомнили о длинных выходных в июне 29.05.2021 09:000 «Спасла жизнь моим родителям»: псковского реаниматолога просят отметить в рамках проекта ПЛН 29.05.2021 08:551 В России меняют правила выдачи загранпаспортов 28.05.2021 22:030 Осужденного в себежской колонии оштрафовали за нацистскую татуировку 28.05.2021 21:230 Более 80% пациентов удовлетворены питанием в великолукской инфекционке
 
 
 
Самое популярное 23.05.2021 13:2213 В Псковской области из-за недовольства родителей могут изменить формат выпускных 26.05.2021 14:173 Опубликовано видео задержания псковских полицейских по уголовному делу о мошенничестве 27.05.2021 15:060 В Пскове 5-летняя девочка выпрыгнула из окна 22.05.2021 09:5928 Как тупить за рулем по-скобарски 24.05.2021 22:186 Стало известно отношение пациентов к условиям нахождения в псковской инфекционной больнице
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

«Спасла жизнь моим родителям»: псковского реаниматолога просят отметить в рамках проекта ПЛН

29.05.2021 09:00|ПсковКомментариев: 0

Читательница Псковской Ленты Новостей, медицинская сестра - анестезист отделения реанимации Псковской областной инфекционной больницы Ольга Белова прислала в адрес редакции письмо-отклик на проект «Доска почета псковских медиков». Она просит добавить на виртуальную Доску почета заведующую отделением реанимации Псковской областной инфекционной больницы Варвару Оконечникову.

«Когда говорят: "Реаниматолог от Бога, талантливый и очень грамотный врач!", то сразу всплывает образ крупного статного врача - мужчины... Но... Я хочу рассказать о маленькой хрупкой девочке. О милой женщине - докторе Оконечниковой Варваре Юрьевне. Впервые с COVID-19 она столкнулась, работая в Санкт-Петербурге. Оказывая помощь пациентам с этой новой, на тот момент еще малоизученной, вирусной инфекцией, она заразилась и перенесла COVID-19 в тяжелой форме. Чуть окрепнув, она приехала на помощь к нам, в Псков, в городскую больницу. А потом ей предложили должность заведующей самой большой реанимации в Псковской области в новой инфекционной больнице. Даже если она и испугалась, то виду не подала! И взвалила на свои хрупкие плечи все тяготы как организации работы отделения, так и непосредственно сам лечебный процесс», - рассказала Ольга Белова.

«И еще я лично глубоко благодарна Варваре Юрьевне за то, что она спасла жизнь моим самым родным людям - моим родителям! Я рада знакомству с этим человеком и горжусь, что мы работаем с ней в одной команде. Я считаю, что она достойна Доски почета! P.S. Выражаю мнение всего коллектива ОРиИТ», - добавила она.

Напомним, прислать ваше мнение можно на адрес редакционной почты: redaktor@pln-pskov.ru. В тексте обязательно укажите фамилию, имя и отчество врача, место его работы, а также напишите, почему, с вашей точки зрения, эта кандидатура обязательно должна быть отмечена (это может быть ваша личная жизненная история или отзывы пациентов). Фотографии - приветствуются. Не забудьте указать ваш контактный телефон.

Теги: #здравоохранение #инфекционная больница #Доска почета псковских медиков
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Какие последствия, на ваш взгляд, повлечет обнаружение в Псковской области индийского штамма коронавируса?
В опросе приняло участие 226 человек
Сюжет: Доска почета псковских медиков «Спасла жизнь моим родителям»: псковского реаниматолога просят отметить в рамках проекта ПЛН В рамках проекта ПЛН псковичи поблагодарили медиков, работающих с детьми Медсестру советской закалки просят отметить в рамках проекта ПЛН «Плечом к плечу против COVID-19»: коллеги просят отметить заслуги медсестры Екатерины Якубчак Жительница Петербурга просит отметить работу псковских медиков Псковичка просит отметить работу врача COVID-бригады в проекте «Доска почета псковских медиков» Первые отклики на проект «Доска почета псковских медиков» поступили в редакцию ПЛН Проект «Доска почета псковских медиков»: расскажите о тех, кто нас спасает
29.05.2021, 09:120 Россиянам напомнили о длинных выходных в июне 29.05.2021, 09:070 Путин прокомментировал ситуацию с рейсом Ryanair словами «всплеск эмоций» 29.05.2021, 09:000 «Спасла жизнь моим родителям»: псковского реаниматолога просят отметить в рамках проекта ПЛН 29.05.2021, 08:551 В России меняют правила выдачи загранпаспортов
28.05.2021, 23:000 Лучшие команды тактических стрелков определили в Псковской области 28.05.2021, 22:265 Правительство поручило изучить причины снижения численности занятого населения в Псковской области 28.05.2021, 22:030 Осужденного в себежской колонии оштрафовали за нацистскую татуировку 28.05.2021, 21:448 Почти 5 млн человек приняли участие в электронном предварительном голосовании «Единой России»
28.05.2021, 21:230 Более 80% пациентов удовлетворены питанием в великолукской инфекционке 28.05.2021, 21:000 Областная библиотека изменит летом график работы 28.05.2021, 20:570 В псковском ресторане загорелась вентиляционная шахта 28.05.2021, 20:471 Вопросы развития современных промышленных технологий обсудили в Пскове
28.05.2021, 20:290 Подрядчик выравнивает поврежденные ветром дорожные знаки в Пскове  28.05.2021, 20:100 Грядущее голосование на праймериз обсудили первичные организации «Единой России» в Великих Луках 28.05.2021, 20:000 Александр Котов о проблеме межбюджетных отношений 28.05.2021, 19:470 Девицы и дамы из семейства тригорской помещицы Осиповой отправились в Москву
28.05.2021, 19:380 Александр Козловский: Считаем недопустимым любые формы принуждения к голосованию 28.05.2021, 19:282 Отчетная. И немного выборная 28.05.2021, 19:161 О будущем электронного голосования поспорили команды молодежного парламента и молодежного избиркома 28.05.2021, 19:051 Участок магистральной теплотрассы меняют на улице Пушкинской в Пскове
28.05.2021, 19:000 Александр Котов о взаимодействии двух ветвей власти в Псковской области 28.05.2021, 18:550 Мужчина попытался перебросить телефоны через забор осужденным в Идрице 28.05.2021, 18:431 Адвокаты окажут бесплатную юридическую помощь жителям Псковской области 31 мая 28.05.2021, 18:300 Перспективы развития водного транспорта обсудили в администрации Псковской области
28.05.2021, 18:100 Александр Котов назвал плюсы праймериз «Единой России» 28.05.2021, 17:500 Алексей Севастьянов передал псковскому приюту корм для бездомных собак 28.05.2021, 17:4716 Золотые дети Пскова - кого воспитывают местные випы 28.05.2021, 17:372 «Акценты» Донецкого: Демарш президента Лукашенко, отчет губернатора Ведерникова и казус рэпера Noize МС
28.05.2021, 17:350 Александр Котов поднимет вопрос межбюджетных отношений на конференции ПАСЗР 28.05.2021, 17:340 В рамках проекта ПЛН псковичи поблагодарили медиков, работающих с детьми 28.05.2021, 17:210 Депутаты одобрили в первом чтении порядок участия псковичей в инициативном бюджетировании 28.05.2021, 17:110 Начальника депо в городе Дно оштрафовали за нарушение трудовых прав работников
28.05.2021, 17:040 Плюсскую организацию оштрафовали за продажу просроченного пива 28.05.2021, 16:570 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Владимир Путин снова забивает, команда побеждает 20:0 28.05.2021, 16:502 Александр Котов о поправках в Избирательный кодекс: Это нормальная реакция на попытки иностранного влияния на политику 28.05.2021, 16:420 6,5 млн прибыли «Горводоканала» нужно направить на соцпроекты в Пскове, считает Дмитрий Барабанов
28.05.2021, 16:390 «Единая Россия» предложила новые меры поддержки и развития бизнеса 28.05.2021, 16:320 Более 5 тысяч псковских семей дистанционно получили сертификаты на маткапитал 28.05.2021, 16:241 Михаил Ведерников участвует в чемпионате по тактической стрельбе. ВИДЕО 28.05.2021, 16:100 В Плюсском районе 27 человек могут лишиться водительских прав
28.05.2021, 16:040 Александр Котов о 8 миллиардах на реструктуризацию кредитов: Это снизит остроту проблемы 28.05.2021, 16:000 В бежаницкой больнице нарушили закон при вакцинации населения 28.05.2021, 15:540 Дорогу к больничному городку в Острове отремонтировали по нацпроекту 28.05.2021, 15:400 Действующий состав областной общественной палаты собрался на заключительное заседание
28.05.2021, 15:373 В Пскове сотрудница МФЦ отправилась в колонию за мошенничество с недвижимостью 28.05.2021, 15:270 Делегация из Пскова примет участие во Всероссийском форуме финно-угорских народов 28.05.2021, 15:230 Игорь Дитрих объяснил важность закона о применении препаратов «офф-лейбл» для лечения онкобольных детей  28.05.2021, 15:160 Псковичей приглашают к участию в забеге в рамках проекта «Зеленый Марафон»
28.05.2021, 15:140 Мошенники обогатились за счет псковских пенсионерок на 700 тысяч рублей 28.05.2021, 15:100 «Дом Советов»: Александр Котов об итогах минувшей сессии. ВИДЕО 28.05.2021, 15:061 Печерянин заплатит штраф за избиение жены и полицейского 28.05.2021, 15:030 Областное Собрание планирует рассмотреть вопрос о назначении выборов 17 июня
28.05.2021, 14:580 Интерактив: Скосили лишнее 28.05.2021, 14:356 Александр Котов прокомментировал перспективы возвращения политического вице-губернатора 28.05.2021, 14:250 Более 40 детей пострадали в Псковской области от укусов клещей за неделю 28.05.2021, 14:200 Елена Полонская пожелала пограничникам успехов в ратном труде
28.05.2021, 14:190 В Пскове «Новые люди» сохраняют интригу о списке своих кандидатов на выборы 28.05.2021, 14:100 Более 45 тысяч жителей Псковской области полностью привились от COVID-19 28.05.2021, 14:070 Автобус и легковой автомобиль столкнулись у дежурной аптеки в Пскове 28.05.2021, 14:040 Александр Братчиков поздравил сотрудников и ветеранов пограничной службы с праздником
28.05.2021, 14:036 Интерактив: Бардак в поликлинике на Коммунальной 28.05.2021, 13:582 Гордума Пскова поддержала создание Центра спортивной гимнастики путем реконструкции прачечной 28.05.2021, 13:510 Александр Седунов станет директором Псковского политехнического колледжа 28.05.2021, 13:472 Псковские депутаты поспорили по поводу названия «Сквер пограничника»
28.05.2021, 13:383 Александр Котов: Обе ветви власти в Псковской области работают в унисон 28.05.2021, 13:240 В Псковской области появились абсолютные лидеры голосования за объекты благоустройства 28.05.2021, 13:080 Псковская гордума приняла два кадровых решения 28.05.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Дом советов» с Александром Котовым
28.05.2021, 13:011 Знаменитую артистку увидят псковичи в спектакле «Пир» 28.05.2021, 12:540 Александр Гаврилов награжден медалью «За заслуги перед Псковом» 28.05.2021, 12:410 Несовершеннолетних великолучан задержали за кражу шампуня 28.05.2021, 12:390 Автобусы изменят маршруты движения на улице Труда в Пскове
28.05.2021, 12:330 День пограничника отмечают сегодня в Пскове 28.05.2021, 12:155 Штат специалистов-психологов увеличили в школах Псковской области 28.05.2021, 12:002 Жительница Пскова оказала сопротивление грабителю 28.05.2021, 11:560 Александр Котов разберет в эфире «Эхо Москвы» итоги минувшей сессии
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.