Общество

«Спасла жизнь моим родителям»: псковского реаниматолога просят отметить в рамках проекта ПЛН

Читательница Псковской Ленты Новостей, медицинская сестра - анестезист отделения реанимации Псковской областной инфекционной больницы Ольга Белова прислала в адрес редакции письмо-отклик на проект «Доска почета псковских медиков». Она просит добавить на виртуальную Доску почета заведующую отделением реанимации Псковской областной инфекционной больницы Варвару Оконечникову.

«Когда говорят: "Реаниматолог от Бога, талантливый и очень грамотный врач!", то сразу всплывает образ крупного статного врача - мужчины... Но... Я хочу рассказать о маленькой хрупкой девочке. О милой женщине - докторе Оконечниковой Варваре Юрьевне. Впервые с COVID-19 она столкнулась, работая в Санкт-Петербурге. Оказывая помощь пациентам с этой новой, на тот момент еще малоизученной, вирусной инфекцией, она заразилась и перенесла COVID-19 в тяжелой форме. Чуть окрепнув, она приехала на помощь к нам, в Псков, в городскую больницу. А потом ей предложили должность заведующей самой большой реанимации в Псковской области в новой инфекционной больнице. Даже если она и испугалась, то виду не подала! И взвалила на свои хрупкие плечи все тяготы как организации работы отделения, так и непосредственно сам лечебный процесс», - рассказала Ольга Белова.

«И еще я лично глубоко благодарна Варваре Юрьевне за то, что она спасла жизнь моим самым родным людям - моим родителям! Я рада знакомству с этим человеком и горжусь, что мы работаем с ней в одной команде. Я считаю, что она достойна Доски почета! P.S. Выражаю мнение всего коллектива ОРиИТ», - добавила она.

Напомним, прислать ваше мнение можно на адрес редакционной почты: redaktor@pln-pskov.ru. В тексте обязательно укажите фамилию, имя и отчество врача, место его работы, а также напишите, почему, с вашей точки зрения, эта кандидатура обязательно должна быть отмечена (это может быть ваша личная жизненная история или отзывы пациентов). Фотографии - приветствуются. Не забудьте указать ваш контактный телефон.