Общество

«Юные спецназовцы» сыграли в футбол с полицейскими в Пскове

В рамках акции «Каникулы с Общественным советом» полицейские и члены Общественного совета при УМВД России по городу Пскову организовали товарищеский матч по мини-футболу между командами стражей порядка и участников лагеря «Юный спецназовец», организованного на базе Вечерней школы №1. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Встреча прошла на стадионе «Локомотив» МБУ «Спортивная школа по футболу «Стрела». Перед началом по традиции участники обменялись приветствиями. Матч проходил в теплой и дружеской атмосфере. В ходе игры соперники даже поменялись вратарями.

В упорной борьбе с ничейным счетом 5:5 победила, как говорится, дружба. А самое главное, каждый участник игры получил массу положительных эмоций и стремление совершенствовать свои спортивные навыки.

Учащиеся поблагодарили организаторов за это мероприятие и выразили желание вновь выйти на футбольном поле, чтобы помериться силами с командой сотрудников УМВД России по городу Пскову.