Общество

Псковский губернатор предложил ввести систему скидок для вакцинированных

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил разработать и ввести на территории региона единую систему скидок для тех, кто сделал прививку от коронавируса. Как сообщается в официальном телеграм-канале региона, соответствующее предложение глава региона озвучил на ВКС по вопросам вакцинации.

Кроме того, Михаил Ведерников предложил ввести стимулирующие акции и лотереи для тех, кто вакцинировался. Губернатор также высказал мнение, что части медицинских учреждений следует перейти на выездной режим работы.

В рамках ВКС глава региона призвал втрое увеличить темпы вакцинации в Псковской области. «До 1 сентября необходимо привить 303 тысячи жителей или 60% населения, - подчеркнул он. - Если же сохранить нынешние темпы вакцинации, то коллективного иммунитета Псковская область достигнет только к осени 2022 года, и тогда масочный режим и ограничения сохранятся».

Коллективный иммунитет должен быть выработан к осени 2021 года, до начала сезонных заболеваний.