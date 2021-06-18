Общество

Еще одну станцию велопроката планируют открыть в Пскове

Прокат велосипедов и самокатов планируют открыть летом у Центра туризма и творческих индустрий в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-конференции в пресс-центре ПЛН сообщила председатель комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму Кристина Кобызь.

«У нас как раз заканчивается благоустройство территории, где мы сможем поставить станцию электросамокатов и велопрокат. Мы торопимся, поскольку не хотелось бы пропустить летний сезон», - рассказала Кристина Кобызь.

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Она также напомнила, что в новом Центре туризма и творческих индустрий работают выставки, и пригласила гостей и жителей города их посетить.

«Поскольку мы восстанавливали этот объект культурного-исторического наследия совместно с нашими латвийскими партнерами в рамках программы приграничного сотрудничества "Россия - Латвия", мы на открытие попросили наших партнеров прислать нам выставку, которая посвящена латвийским художникам и архитектуре, но с 1 июля выставка наша поменяется, это будут уже псковичи, мы будем выставлять там самых известных псковичей, их картины, а потом мы хотим посвятить выставку морской славе псковичей и так далее», - отметила Кристина Кобызь.