Общество

Генпрокуратура потребовала признать геноцидом преступления нацистов в Псковской области

Генеральная прокуратура России поручила прокуратуре Псковской области обратиться в суд с заявлением о признании геноцидом преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

«Генеральная прокуратура Российской Федерации поручила прокуратуре Псковской области обратиться в суд с заявлением о признании установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками против мирного населения и военнопленных в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на территории Псковской области, военными преступлениями и преступлениями против человечества (как они определены в Уставе Нюрнбергского международного военного трибунала), геноцидом народов Советского Союза (как частью плана, заключавшегося в намерении нацистской Германии отделаться от всего местного населения Советского Союза путем его изгнания и истребления)», - говорится в сообщении ведомства.

Отсутствие такого решения существенно ограничивает интересы родственников погибших, которые длительное время не имели информации об их судьбе, считают в ведомстве. «Они не могли в полной мере реализовать права, предусмотренные законом Российской Федерации "Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества". Люди не имели возможности соблюсти особый порядок захоронения (перезахоронения) погибших, создать, сохранить и благоустроить места их погребения, поставить памятники, занести имена в книги Памяти и списки личного состава воинских частей и др. В свете строгой приверженности Российской Федерации выводам Нюрнбергского международного военного трибунала, а также системной работы по противодействию пересмотру истории Второй мировой войны, признание вновь выявленных преступлений является не только очевидным решением, вытекающим из основных юридических итогов Нюрнбергского процесса, но и историческим долгом общества и государства перед участниками, ветеранами и жертвами войны», - добавили в Генпрокуратуре.

Кроме того, подобное юридическое решение позволит привлечь повышенное внимание международной общественности к указанным фактам и внесет неоценимый вклад в сохранение исторической памяти, отметили в ведомстве. Данный вопрос находится под особым контролем Генерального прокурора России Игоря Краснова.

В рамках проекта «Без срока давности» в июле-октябре 2020 года на территории Псковской области обнаружили места массовых захоронений мирных жителей и военнопленных времен Великой Отечественной войны. В годы войны эти местности находились под немецкой оккупацией.

За это время немецко-фашистские захватчики и их пособники массово уничтожили советских гражданских лиц и военнопленных.

За период оккупации Псковской области нацисты и их пособники расстреляли 42 тысячи 537 мирных советских граждан, повесили 776 человек, после истязаний и пыток умерли и были сожжены заживо 7 тысяч 629 человек, истребили 329 тысяч 455 советских военнопленных.

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Ранее Следственный комитет России организовал расследование вновь выявленных преступлений в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 357 УК РФ (геноцид).