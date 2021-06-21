Общество

Продажу алкоголя предложили запретить во всех районах Псковской области 26 июня

Глава администрации Пскова Александр Братчиков предложил запретить продажу алкоголя в Псковской области 26 июня. Об этом с заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, которое проходит 22 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей

« 26 июня у нас будет вручение дипломов. Мы предлагаем этот день объявить днем выпускных. Соответственно, запретить в этот день продажу алкогольных напитков на всей территории области», - предложил Александр Братчиков.

«Да, хорошо. Принимается. Думаю, это будет абсолютно правильно», - согласился губернатор Михаил Ведерников.

Напомним, согласно постановлению администрации Псковской области от 28 января 2015 года N29 «О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции на территории Псковской области», не допускается розничная продажа спиртных напитков в День молодежи, 27 июня. В этом году праздник приходится на воскресенье.