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Общество

Механизм контроля за проведением обязательной вакцинации определили в Псковской области

28.06.2021 20:33|ПсковКомментариев: 1

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников внес изменения в указ о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения региона в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, изменения внесли в целях реализации постановления Роспотребнадзора, которое предполагает обязательную вакцинацию для отдельных групп граждан.

Согласно указу, организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сферах, указанных в постановлении, областные и муниципальные органы, все областные и муниципальные организации обязаны предоставлять сведения о темпах вакцинации своих сотрудников. Информация должна направляться по электронной почте в уполномоченные органы, которые также определены указом, по форме, обозначенной в нормативном акте. Форму можно будет скачать на сайте pskov.ru.

Сведения предоставляются в период по 26 июля — при вакцинации 60% работников первым компонентом двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной, в период по 16 августа — при вакцинации 60% работников вторым компонентом двухкомпонентной вакцины.

Уполномоченные органы в течение рабочего дня должны направлять эти сведения в комитет по здравоохранению Псковской области, где в течение трех рабочих дней будут проверяться сведения по регистру вакцинированных. Уполномоченные органы будут проинформированы о результатах проверки. Еженедельно каждую пятницу эти данные, прошедшие проверку, будут направлять в управление Роспотребнадзора по Псковской области.

Отметим, что за невыполнение постановления (необеспечение вакцинации работников в установленные сроки) предусмотрена административная ответственность по статье 6.3 КоАП. За невыполнение постановления на ИП может быть наложен штраф до 150 тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 суток, на организации — до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 суток. Уполномоченные органы за невыполнение указа (непредставление сведений) будут привлекать к ответственности по статье 20.6.1 КоАП (ИП — до 50 тысяч рублей, организации — до 300 тысяч рублей).

Теги: #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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