Общество

Псковский и Себежский районы попали в лидеры по вакцинации от коронавируса

Псковский и Себежский районы попали в лидеры по количеству привившихся от коронавируса. Центр управления регионом Псковской области совместно с региональным комитетом по здравоохранению разработали карту вакцинированных от коронавируса жителей. На ней отражена динамика количества привитого населения. Карта будет обновляться два раза в неделю.

Так, в Псковском районе завершили полностью вакцинацию более пяти тысяч человек, что составляет 14,5% от населения. В Себежском – почти три тысячи. Полную статистику смотрите в инфографике.

Также ЦУР совместно с региональным комитетом по здравоохранению разработали и карту пунктов вакцинации. На ней любой желающий сможет найти адрес, время работы пункта в каждом районе. Карта будет обновляться и регулярно пополняться свежими и актуальными данными. Открыть карту можно по ссылке - https://clck.ru/VZBYk.