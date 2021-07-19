Общество

Концепция благоустройства территории мемориала в Самолве находится на стадии согласования

Совещание с участием представителей Минобороны России по вопросу реализации проекта по строительству монумента, посвященного 800-летию князя Александра Невского в деревне Самолва Гдовского района, во вторник, 20 июля, провели первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова и вице-губернатор Василий Осипов совместно с руководителем рабочей группы, заместителем председателя Российского военно-исторического общества Николаем Овсиенко. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

На совещании также присутствовали руководители органов исполнительной власти области, руководство ресурсоснабжающих организаций. По итогам состоявшегося накануне выездного совещания на заседании уже в расширенном составе рассмотрели наиболее важные вопросы реализации проекта.

Напомним, что самым острым вопросом в начале строительных работ было именно неудовлетворительное состояние дорожного покрытия, по которому передвигалась тяжелая строительная техника. На сегодняшний день дорогу привели в нормативное состояние силами ГБУ «Псковавтодор» при ежедневном контроле администрации региона.

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В завершающей стадии находится вопрос согласования концепции благоустройства прилегающей к монументу территории и непосредственно территории самого мемориала. Архитекторами дорабатываются последние штрихи.

Представитель Минобороны России Андрей Беляков отметил, что работы ведутся в соответствии с графиком и рассказал о ходе строительных работ.

Кроме того, в деревне Самолва открыли летний полевой лагерь, в котором сейчас проживают представители студенческих строительных отрядов с разных регионов России. Они принимают активное участие в работе по благоустройству мемориального комплекса и прилегающих к нему территорий.

Отметим, что 21 июля в 13:00 на базе Художественного комбината города Химки состоится пресс-показ многофигурной скульптурной композиции группы будущего мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной», который будет создан на берегу Чудского озера.

Скульптор Виталий Шанов представит созданную в глине полноразмерную центральную фигуру мемориала — Александра Невского. А также фигуры спешившихся витязей, изготовленных в бронзе. Затем продемонстрирует процесс формовки и отливки элементов скульптур из бронзы, а также их контрольную сборку. Фигуры скульптурной композиции будут показаны представителям СМИ впервые.