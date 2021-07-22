Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Kids Mall комплекс для всей семьи
Миллион для доктора
дело превыше всего
БОПЭТ цифры и факты
в отпуск при параде
Модно и практично
«Зенча» идем на завод
конкурс - застройка Четырех углов
Сколько стоит Прыжок с моста
Жизнь в «Сказке»
Зеленый сигнал Не значит безопасно
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 22.07.2021 16:3317 Четвертая волна коронавируса ожидается в Псковской области осенью 23.07.2021 08:411 Псков отмечает 77-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков 23.07.2021 08:181 В России вырос спрос на кнопочные телефоны 23.07.2021 07:461 Темпы прививочной кампании начали выравниваться в Псковской области 23.07.2021 07:001 В Псковской области коронавирус выявили еще у 125 человек 22.07.2021 21:551 Псковские архивисты опубликовали постановление о запрете разводить костры на деревянных мостах
 
 
 
Самое популярное 21.07.2021 20:316 Пропавшая в Пскове 34-летняя женщина погибла 22.07.2021 06:590 Новый очаг коронавируса выявлен в Псковской области 21.07.2021 17:035 Ушла эпоха: маршрутки больше не «на Питер» 21.07.2021 23:080 В убийстве 34-летней псковички подозревают бывшего мужа 21.07.2021 12:0921 Петр Алексеенко: В Псковском обкоме КПРФ проходит обыск
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Темпы прививочной кампании начали выравниваться в Псковской области

23.07.2021 07:46|ПсковКомментариев: 1

Темпы прививочной кампании от коронавируса в Псковской области начали выравниваться. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в Instagram.

«Записывайтесь, чтобы защитить свое здоровье и близких!» - призвал он жителей региона.

Первый компонент вакцины от коронавируса получили 120 964 человека, в том числе 3294 сделали прививку 22 июля, оба компонента - 81 257 человек, число полностью привитых пополнили 2150 псковичей.

Использовано 93% поступившей в регион вакцины от COVID-19.

Напомним, недавно в Псковскую область поставили очередные 14 100 доз вакцины «Спутник V». Также для региона отгружается партия 10 000 доз вакцины «ЭпиВакКорона».

Теги: #Псковская область #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли вы идею отмены штрафов, выписанных после фиксации установленных не по ГОСТам камер?
В опросе приняло участие 303 человека
Сюжет: Массовая вакцинация от COVID-19 в Псковской области Темпы прививочной кампании начали выравниваться в Псковской области Четвертая волна коронавируса ожидается в Псковской области осенью Полиция предупреждает псковичей об ответственности за покупку сертификатов о вакцинации Более 70% сотрудников Сбера в Псковской области вакцинировались от COVID-19 Очередная партия вакцины от коронавируса поступила в районы Псковской области Более 75 тысяч жителей Псковской области завершили вакцинацию от COVID-19 Новый пункт вакцинации от COVID-19 открылся в Пскове Партия вакцины от коронавируса поступила в Псков Более 71 тысячи человек полностью привились от коронавируса в Псковской области В медучреждениях Псковской области начаты внеплановые проверки работы пунктов вакцинации 129 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 395 жителей Псковской области сделали первую прививку от COVID-19 в воскресенье Марина Гаращенко: Пункты вакцинации в торговых центрах работают в режиме повышенной нагрузки Новый рекорд по вакцинации от коронавируса установили в Псковской области Расширенные пункты вакцинации организуют для работающего населения Псковской области Псковский и Себежский районы попали в лидеры по вакцинации от коронавируса Более 500 новобранцев привились от коронавируса в псковской дивизии Коллектив великолукской инфекционной больницы привился от COVID-19 на 60% Митрополит Тихон призвал жителей Псковской области привиться от коронавируса. ВИДЕО В Пскове подписано постановление о вакцинации 60% муниципальных работников Вакцинацию первым компонентом прививки в великолукском «Апельсине» приостановили до 6 июля Фотофакт: Очередь на вакцинацию в «Империале» насчитывает 80 человек Почти 2 тысячи жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса 1 июля Интерактив: Вакцинация становится массовым мероприятием 6600 доз вакцины от коронавируса поступило в Псковскую область Новую партию вакцины от COVID-19 привезут в Псковскую область на этой неделе Более 2,5 тысяч жителей Псковской области сделали прививку от COVID-19 за сутки За сутки в Псковской области сделано 1,5 тыс инъекций коронавирусной вакцины Механизм контроля за проведением обязательной вакцинации определили в Псковской области Часть жителей Псковской области обязали вакцинироваться от коронавируса Еще 7 800 доз вакцины «Спутник V» поступило в Псковскую область Почти 1000 человек в сутки делают первую прививку от COVID-19 в Псковской области Вера Емельянова: Массовая вакцинация — единственное средство, которое может победить пандемию Михаил Ведерников объяснил, почему пока не сделал прививку от COVID-19 Статистику смертности от COVID-19 и в результате ДТП сравнил Михаил Ведерников Прокуратура выявила нарушения при вакцинации от COVID-19 в Палкино Названы категории граждан, для которых обязательна прививка от COVID-19 Дмитрий Шахов рассказал, как перенес прививку от коронавируса Партия «Новые люди»: Псковский бизнес может погибнуть от жестких антиковидных мер Андрей Турчак сделал прививку от коронавируса Алексей Севастьянов сделал прививку от коронавируса Александр Нестерук: Заболеваемость коронавирусом не удастся предотвратить без массовой вакцинации Процент вакцинации от COVID-19 в Псковской области оказался самым низким в СЗФО Псковский губернатор доложил о мерах по сдерживанию заболеваемости COVID-19 в регионе Псковичей приглашают бесплатно привиться от коронавируса Региональный парламент утвердил отчет об исполнении бюджета за 2020 год В Псковской области названы районы-лидеры и аутсайдеры по вакцинации от СOVID-19 Псковский губернатор предложил ввести систему скидок для вакцинированных Михаил Ведерников назвал удачный день для прививки от COVID-19 Псковский губернатор назвал условие отмены масочного режима осенью 39 новых случаев коронавируса выявили в Псковской области Более 60 тысяч псковичей сделали первую прививку от коронавируса Еще 43 случая коронавируса зарегистрировано в Псковской области В Псковской области названы антилидеры по темпам вакцинации среди городов и районов Два выходных дня предложили предоставлять вакцинируемым от COVID-19 в Псковской области Более 55 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку от COVID-19 Игорь Сопов: Вакцинация членов избиркомов — это уважение к избирателям 54 новых случая COVID-19 выявили в Псковской области Более 50 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку от COVID-19 Почти 4,5 тысячи великолучан привились от коронавируса Анастасия Повторейко: Вакцинация от COVID-19 должна стать нормой Почти 40 тысяч жителей Псковской области завершили вакцинацию от коронавируса Почти 50 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса Елена Уткина рекомендует псковичам не покидать регион во время праздников 77 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области Эпидемиолог посоветовала псковичам привиться от COVID-19 на майских выходных Более 7 тысяч доз вакцины от COVID-19 получит Псковская область Пункт вакцинации открылся в ТЦ «Фьорд Плаза» Педагоги Пскова стали более ответственно относиться к вакцинации - Александр Коновалов Пункты вакцинации от COVID-19 откроются еще в двух псковских торговых центрах От коронавируса в Псковской области привилось около 6% населения Более 41 тысячи псковичей сделали первую прививку от COVID-19 26 тысяч жителей Псковской области завершили вакцинацию от коронавируса Родители всех российских школьников получат в августе единовременную выплату Укол в ТЦ Более 22,5 тысяч жителей Псковской области завершили вакцинацию от коронавируса Пункт вакцинации открылся в ТЦ «Акваполис» в Пскове Новая партия вакцины от COVID-19 поступила в Псковскую область Первую прививку от COVID-19 сделали 28 тысяч жителей Псковской области Почти 200 сотрудников Псковских тепловых сетей уже записались на прививку от COVID-19 Почти 24 тысячи человек привились от коронавируса в Псковской области Депутат Игорь Дитрих сделал прививку от коронавируса и назвал чудом изобретение вакцин Михаил Ведерников: Вакцина от COVID-19 поступила почти во все районы Антон Минаков призвал псковичей не верить слухам о вакцине от COVID-19 В Псковскую область поступила еще одна партия вакцины от COVID-19 Новая партия вакцины от COVID-19 поступила в Псковскую область Более 18 тысяч жителей Псковской области полностью привились от COVID-19 17,5 тысяч жителей Псковской области сделали прививку от коронавируса Юрий Сорокин высказался против массовой политизации молодежи Около 23 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку от COVID-19 В «Псковских тепловых сетях» продолжают подготовку к вакцинации от COVID-19 В Псковской области около 14 тыс. человек полностью прошли вакцинацию от COVID-19 Почти 15 тысяч жителей Псковской области полностью привились от COVID-19 1,5 тысячи великолучан полностью привились от COVID-19 Псковичка пожаловалась на долгое ожидание прививки от COVID-19 Александр Братчиков: Последствий после первой прививки от COVID-19 я не ощутил Более 13 тысяч жителей Псковской области полностью привились от COVID-19 Почти 1330 великолучан дважды привились от COVID-19 Псковский ветеран в преддверии своего 100-летия привился от COVID-19 Более 12 тысяч человек в Псковской области завершили вакцинацию от COVID-19 Более 11 тысяч псковичей получили оба компонента вакцины от COVID-19 Выездная вакцинация от коронавируса прошла в 39 организациях Пскова Александр Братчиков привился от COVID-19 Псковские теплосети организуют вакцинацию от COVID-19 Почти 20 тысяч человек в Псковской области сделали первую прививку от COVID-19 Мобильный прививочный пункт работает в Великих Луках Псковичи могут привиться от коронавируса в ТК «Империал» Вакцинация сотрудников военкоматов стартует в Западном военном округе Более 9 тысяч человек завершили вакцинацию от COVID-19 в Псковской области Почти 19 тысяч псковичей сделали первую прививку от COVID-19 В облздраве развеяли слух об увольнении медиков в случае отказа от вакцинации Пункты вакцинации планируют развернуть в торговых центрах Псковской области Почти 17 тысяч жителей Псковской области первично привились от коронавируса 16 тысяч человек в Псковской области сделали прививку от COVID-19 Александр Котов призвал депутатов привиться от коронавируса Более 14 тысяч человек в Псковской области сделали прививку от коронавируса В избиркомах Псковской области проходит вакцинация против COVID-19 Пункты вакцинации в Пскове работают без выходных Губернатор Ведерников призвал псковичей прививаться от коронавируса Чем отличаются три российские вакцины от COVID-19 Около 13 тыс жителей Псковской области привились первым компонентом вакцины от COVID-19 Победить COVID-19: псковские предприятия активно участвуют в массовой вакцинации Коллектив Псковского облсовпрофа сдал тесты на антитела Глава Великих Лук рассказал о самочувствии после прививки от коронавируса Виктор Антонов: Современная страна, а отношение к прививкам осталось на уровне XVIII века Руководители двух фракций областного Собрания сделали прививку от COVID-19 Более 700 жителей Пскова полностью привились от коронавируса Вакцинация от COVID-19 проходит на великолукском «ЗЭТО» Минздрав включил пожилых в приоритетную группу вакцинации от COVID-19 Около 250 прививок от COVID-19 в день делают в Порхове Названы условия вакцинации от коронавируса в псковских частных медцентрах 6,5 тысяч жителей Псковской области сделали прививку от коронавируса Более 300 псковичей записались на прививку от COVID-19 через портал госуслуг Число первично привитых от COVID-19 в Псковской области превысило 5,5 тысяч Привитый от коронавируса глава Печорского района поделился ощущениями Медик рассказал, обязателен ли анализ на антитела перед прививкой от коронавируса Псковские инфекционисты объяснили случаи заражения COVID-19 после прививки Михаил Ведерников: Псковичи не отказываются от вакцинации из-за веры в теории заговора Всем ребятам пример: кто из псковских ВИПов привился от COVID-19 Более 700 жителей Псковской области привились от COVID-19 Глава Великих Лук планирует привиться от коронавируса Вакцинация от COVID-19 идет в районах Псковской области Национальная гордость вместо иммунитета Массовые заявки на вакцинацию от COVID-19 принимаются в Псковской области В облздраве назвали противопоказания к вакцинации от COVID-19 Минздрав изменил сроки вакцинации для переболевших коронавирусом Справиться с COVID-19 можно на год быстрее при повсеместной вакцинации - Игорь Савицкий На госуслугах стала доступна запись на вакцинацию от COVID-19 Реплика Донецкого: Звезда ковида Россияне смогут узнавать результаты теста на COVID-19 через портал госуслуг Псковские врачи рассказали, когда можно делать прививку переболевшим COVID-19 Массовая вакцинация населения от COVID-19 начинается в России В Великих Луках прививают от COVID-19 Псковский губернатор сделает прививку от коронавируса Глава Минздрава опроверг возможность не носить маски после прививки от COVID-19 Псковский врач рассказал о рисках применения вакцины от COVID-19 для онкобольных Псковичи поделились впечатлениями от вакцинации от COVID-19 Вакцина от ковидиотизма Представлен алгоритм вакцинации от коронавируса в Псковской области Пункты вакцинации от COVID-19 будут развернуты в каждом медучреждении Псковской области 3000 доз вакцины от COVID-19 распределят в Псковской области в ближайшие дни Началась вакцинация личного состава псковской дивизии от коронавируса COVIDная метка Регионам поручили увеличить число пунктов вакцинации от коронавируса Избирком обратится к Михаилу Ведерникову с просьбой о приоритетной вакцинации Массовая вакцинация от коронавируса начнется в России с 18 января Названы противопоказания для вакцинации от коронавируса Псковские медики рассчитывают на массовую вакцинацию от COVID-19 в ближайшее время
23.07.2021, 08:560 Более 550 военнослужащих совершили практическое десантирование в Псковской области 23.07.2021, 08:412 Псков отмечает 77-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков 23.07.2021, 08:182 В России вырос спрос на кнопочные телефоны 23.07.2021, 08:010 Сельхозпроизводители Псковской области начали уборку зерновых
23.07.2021, 07:461 Темпы прививочной кампании начали выравниваться в Псковской области 23.07.2021, 07:300 Власти планируют вдвое увеличить количество ярмарок в России 23.07.2021, 07:140 Фестиваль колокольного звона пройдет в Псковской области на выходных 23.07.2021, 07:001 В Псковской области коронавирус выявили еще у 125 человек
22.07.2021, 22:104 Губернатор заинтересовался перспективами развития настольного тенниса в регионе 22.07.2021, 21:551 Псковские архивисты опубликовали постановление о запрете разводить костры на деревянных мостах 22.07.2021, 21:460 Михаил Ведерников: Псковская область сможет принять всероссийские соревнования в августе 22.07.2021, 21:370 Готовность школ к новому учебному году проверили в Пскове
22.07.2021, 21:200 Псковская область вошла в число победителей всероссийского конкурса поддержки волонтеров 22.07.2021, 21:001 В ЦИК рассказали о порядке голосования на дому 22.07.2021, 20:324 Кинофестиваль «Западные ворота» открылся в Пскове красной дорожкой и золотыми конфетти 22.07.2021, 20:321 Минпросвещения: Второй иностранный язык в школах теперь необязателен
22.07.2021, 20:180 Возгорание на бывшей городской свалке Пскова тушат 20 пожарных 22.07.2021, 20:030 Алексей Учитель призвал снимать фильмы на Псковской земле 22.07.2021, 19:570 Росстат зафиксировал подорожание бензина в рознице на 8 копеек 22.07.2021, 19:463 Партию «Зеленых» на выборах в Госдуму представит Сергей Зверев
22.07.2021, 19:320 Светлана Немоляева призналась в любви Пскову 22.07.2021, 19:280 «Вектор» заявил об отсутствии прививок у заболевших бразильским штаммом 22.07.2021, 19:230 Более 300 учеников с золотыми медалями выпустили школы Псковской области 22.07.2021, 19:104 Псковский губернатор открыл кинофестиваль «Западные ворота»
22.07.2021, 19:070 Проблемы выдачи фитосанитарных сертификатов обсудили в Псковской области 22.07.2021, 18:470 Псковская и калининградская Общественные палаты начнут сотрудничество 22.07.2021, 18:301 ЦУР и «Экопром» договорились о сотрудничестве 22.07.2021, 18:150 Зараженные голландские растения уничтожат в Псковской области
22.07.2021, 18:130 Пять кандидатов от Псковской области подали сегодня документы для регистрации на выборы в Госдуму 22.07.2021, 18:000 Акция «Призывник» прошла в Псковской области 22.07.2021, 17:531 Коллапс ручного управления 22.07.2021, 17:450 77-ю годовщину освобождения от фашистов отмечают в Пыталово
22.07.2021, 17:324 Константин Болотин подвел итоги отключения водоснабжения в Пскове. ВИДЕО 22.07.2021, 17:250 Роскачество усомнилось в безопасности нижнего белья некоторых брендов 22.07.2021, 17:200 По поводу укусов клещей в медучреждения обратились более 50 псковичей за неделю 22.07.2021, 17:150 В Великих Луках обустроят тротуары и пешеходный переход вблизи отделения МФЦ
22.07.2021, 17:020 «Ребенка начинает рвать»: вонь из квартиры соседки мешает жить псковской семье 22.07.2021, 16:515 Концессионер рассказал о будущем псковских бань 22.07.2021, 16:390 Пьяного водителя «Хендая» остановили в Великих Луках 22.07.2021, 16:3317 Четвертая волна коронавируса ожидается в Псковской области осенью
22.07.2021, 16:327 В дни памяти княгини Ольги митрополит Тихон возглавит богослужения в Троицком соборе 22.07.2021, 16:240 Псковская библиотека проводит к Дню города две игры 22.07.2021, 16:202 В Роспотребнадзоре рассказали о штаммах коронавируса в Псковской области 22.07.2021, 16:110 Правительство выделит регионам 1,5 млрд рублей на выплаты многодетным семьям
22.07.2021, 16:030 Алексей Дунаевский: Если герой не получает однозначной оценки - это примета хорошего фильма 22.07.2021, 15:571 «Это мерзко»: псковичей просят не выкидывать останки животных вместе с мусором 22.07.2021, 15:500 Книгу «Память поколений» презентуют в Пскове 22.07.2021, 15:371 Денис Проценко: Медицине надо поставить «диагноз» и выработать алгоритм «лечения»
22.07.2021, 15:302 Кинокритик прокомментировал включение резонансного фильма «Зоя» в программу «Западных ворот» 22.07.2021, 15:212 Мемориальный комплекс «Князь Александр Невский с дружиной» на берегу Чудского озера откроют осенью 22.07.2021, 15:160 Псковичам предлагают бесплатно получить сведения о недвижимости 22.07.2021, 14:510 Кратковременные дожди прогнозируют в Псковской области 23 июля
22.07.2021, 14:440 «Сообразим на троих»: Рост цен как фактор общественно-политической жизни. ВИДЕО 22.07.2021, 14:370 Жители опочецкой деревни обустроили сквер на грантовые средства 22.07.2021, 14:333 В Островском районе пассажир выпал из автомобиля на дорогу и сломал череп 22.07.2021, 14:320 Алексей Дунаевский проанонсировал самые интересные фильмы кинофестиваля «Западные ворота»
22.07.2021, 14:280 «Огненную картину войны» зажгут в Пскове 23 июля 22.07.2021, 14:2016 Свое чужое: какие псковские здания могут вернуть РПЦ 22.07.2021, 14:192 В России выявили бразильский штамм COVID-19 22.07.2021, 14:070 Игорь Иванов о важных для профсоюза событиях и работе санаториев в период пандемии
22.07.2021, 13:560 Псковские спортсмены завоевали медали на первенстве России по стрельбе из лука 22.07.2021, 13:360 Михаил Иванов подал документы для регистрации кандидатом в Госдуму 22.07.2021, 13:350 Пскович получил штраф за склад боеприпасов в сарае 22.07.2021, 13:290 В Изборске открыта выставка работ художников и скульпторов разных стран
22.07.2021, 13:240 Суд обязал мужчину выплатить псковской штрафстоянке почти 80 тысяч рублей долга 22.07.2021, 13:170 В ПФР рассказали об ошибках при подаче заявлений на выплаты 22.07.2021, 13:1010 Цены на «борщевой» набор снизятся в течение двух недель — Андрей Турчак 22.07.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»
22.07.2021, 13:000 Первая смена военно-исторического лагеря «Страна Героев» стартовала в Псковской области 22.07.2021, 12:550 Суд обязал администрацию поселения «Себежское» отремонтировать детские площадки 22.07.2021, 12:500 Привилегии для вакцинированных от COVID-19 собираются ввести в Эстонии 22.07.2021, 12:420 Число смертей от COVID-19 в Псковской области возросло до 535
22.07.2021, 12:410 Дедовичский суд вынес приговор мужчине, который избивал людей кочергой 22.07.2021, 12:390 Пригласительные на «Лазерное шоу» в Пскове можно получить в обмен на апрельские билеты 22.07.2021, 12:290 ПСБ совместно с ЦСКА и Mastercard запускает новую карту болельщика с программой лояльности 22.07.2021, 12:252 Росприроднадзор назвал жару возможной причиной гибели рыбы в псковской реке
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.