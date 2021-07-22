Темпы прививочной кампании начали выравниваться в Псковской области

Темпы прививочной кампании от коронавируса в Псковской области начали выравниваться. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в Instagram.
«Записывайтесь, чтобы защитить свое здоровье и близких!» - призвал он жителей региона.
Первый компонент вакцины от коронавируса получили 120 964 человека, в том числе 3294 сделали прививку 22 июля, оба компонента - 81 257 человек, число полностью привитых пополнили 2150 псковичей.
Напомним, недавно в Псковскую область поставили очередные 14 100 доз вакцины «Спутник V». Также для региона отгружается партия 10 000 доз вакцины «ЭпиВакКорона».