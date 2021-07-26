Более полутора тысяч псковичей сделали первую прививку от коронавируса в выходные

Первый из двух компонентов вакцины от коронавируса за прошедшие сутки получили 422 жителя Псковской области, в субботу — 1089. Полностью привились за выходные дни 717 и 2017 человек соответственно. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем инстаграм-аккаунте.
Всего в регионе полный курс вакцинации от COVID-19 прошли 85 408 жителей, первый этап — 125 406. Использовано 91,8% поступившей вакцины.
25 июля в регион поступило 10 530 доз вакцины «ЭпиВакКорона». Партия распределяется между медучреждениями пропорционально численности прикрепленного населения, отметил губернатор.