Общество

Суд начинает рассмотрение дела о преступлениях нацистов в Псковской области

На 9 августа назначено судебное заседание по делу об установлении факта, имеющего юридическое значение, - признании вновь выявленных преступлений, совершенных в период Великой Отечественной войны на территории Псковской и Великолукской (со 2 октября 1957 года - Псковской) областей нацистскими преступниками и изменниками Родины в отношении мирного населения и военнопленных из числа служащих Красной Армии - Вооруженных сил СССР, военными преступлениями, преступлениями против человечества и геноцидом. Соответствующее заявление поступило от прокуратуры Псковской области, сообщил прокурор региона Иван Грибов.

По его словам, проведена многодневная и кропотливая работа, в том числе по изучению ряда приговоров в отношении нацистских преступников в 1960-1970 годах, архивных документов, материалов по факту обнаружения в 2020 году массовых захоронений мирного населения, военнопленных времен Второй мировой войны. Установлено, что на территории нынешней Псковской области за период ее временной оккупации в 1941-1944 годах немецко-фашистские захватчики и их пособники расстреляли более 40 тысяч мирных советских граждан, умерли после истязаний, пыток и сожжены заживо более 7 тысяч человек, погибли более 320 тысяч военнопленных, констатировал он.

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«В настоящее время указанные исторические факты юридически не признаны. Ранее проведенное расследование и судебное разбирательство не позволили поименно установить значительную часть жертв и принять меры к защите прав их потомков, а также восстановить историческую справедливость, - сказал прокурор области. - Затягивание закрепления подобного рода фактов нарушает национальные интересы Российской Федерации, ослабляя ее позиции на международной арене, а также права неопределенного круга лиц — родственников, потомков жертв, погибших от преступных действий немецко-фашистских захватчиков и их пособников».

По его словам, заявлен ряд ходатайств о вызове в суд специалистов в этой области и граждан, чьи родственники погибли.