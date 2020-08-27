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«Этот ужас нельзя забывать»: псковские эксперты о расстреле мирного населения нацистами

Круглый стол «Без срока давности - живая память поколений» состоялся сегодня, 27 августа, в Симферополе. В нем принял участие министр просвещения России Сергей Кравцов.

В рамках четырех сессий участники круглого стола обсудили такие вопросы, как «Опыт реализации проекта «Без срока давности»: педагогические подходы и методические акценты», «Мониторинг образовательных программ и учебников на предмет освещения подвига советского народа и памяти жертв геноцида нацистов и их пособников», «Добровольческое движение молодых педагогов как основа формирования исторического образования школьников».

Псковские эксперты отмечают высокую важность встреч такого формата. Так, директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей пояснил, что преступления против мирного населения во время Великой Отечественной войны - малоизученная тема.

«Очень много белых пятен в истории, связанной с жертвами среди мирного населения. В архивах страны хранятся документы, в которых указаны сведения о преступлениях нацистов. Как правило, это совершенно бесчеловечные, немыслимые преступления, которые в современном мире кажутся невероятными. И все это происходило буквально 80 лет назад», - отметил Валерий Кузьмин.

Нет объяснения всем жестокостям и зверствам, подчеркнул он, выпавшим на долю людей, которые жили на оккупированных территориях нашей страны. «Они страдали, умирали от голода и лишений, их расстреливали, сжигали живьем, травили ядом. И все это, конечно же, признаки геноцида. Это и карательные операции, массовое уничтожение мирного населения, лишение и голод, принудительные работы, угон мирного населения на рабский труд, уничтожение граждан, находящихся в лечебных учреждениях, преступления против детства», - сказал Валерий Кузьмин.

Директор областного госархива привел один из примеров. В архиве содержится история одной из жительниц деревни на юге Псковской области. «В конце декабря 1943 года в деревню прибыла партизанская разведка. Партизане рассказали, что замечены немцы, которые занимались карательными операциями, сожжением следов предыдущих преступлений. Жестокость вышла на новый уровень, доселе невиданный. Соответственно, девушка побежала искать своих детей - семилетнего мальчика и пятилетнюю девочку. Она нашла мальчика, побежала в лес, но услышала крики своей девочки, вернулась за ней. Но бежать уже было поздно - немцы окружили деревню», - сообщил он.

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«Людей согнали в дом, - продолжил Валерий Кузьмин. - А там находились в основном женщины и дети. Одну из женщин нацисты застрелили в затылок, а также бабушку той девушки, ее дочерей и внучку. В доме, естественно, началась паника, начали стрелять во всех подряд. Девушка оказалась среди тел расстрелянных - на нее упал труп одного местного жителя с прострелянной головой, лилась кровь. Три пули попали в девушку, но раны были не смертельные. Она потеряла сознание, а когда очнулась, увидела, что дом горит изнутри, и видела своих расстрелянных соседей и, самое ужасное, увидела своих расстрелянных детей. Когда огонь добрался до ее ног, она выбралась из дома, и в какой-то яме провела еще много часов до вечера, обезумевшая от горя. Ждала, когда фашисты уйдут. Дождавшись их ухода, она добралась до леса и вползла в землянку, соседи ей оказали в помощь».

«И таких историй в архивах страны - десятки тысяч, - подытожил директор госархива. - И это необходимо системно изучать и транслировать».

По его словам, главное, чтобы такие круглые столы «перерастали в практическую плоскость». «И, несмотря на то, что прошло много лет, эту жестокость, этот ужас нельзя забывать. Об этом необходимо помнить», - подчеркнул Валерий Кузьмин.

Также своим мнением с Псковской Лентой Новостей поделился председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов. «В этом году мы отмечаем 75 лет со дня окончания самой разрушительной и страшной войны, которая затронула каждую семью у нас в стране. Победа далась ценой десятков миллионов жизней. Большая часть - люди, которые не только воевали на фронтах, но и были мирными жителями», - сказал он.

«Конечно, молодое поколение, должно продолжить традицию уважения к историю своей страны, интерес к подвигу наших предков, - отметил Александр Седунов. - Сегодня Министерство просвещения уделяет большое внимание исторической памяти в школах. Поэтому проект «Без срока давности» имеет прикладное учебное значение, чтобы школьники дали свою оценку такому чудовищным явлениям как нацизм и геноцид».

Кроме того, он подчеркнул, что всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности», который проводился в 2019-2020 учебном году, важен и принципиален.

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«Хочу отметить, что на территории Псковской области на протяжении многих лет велась поисковая работа, - продолжил Александр Седунов. - У нас есть детские поисковые отряды, школьные отряды, которые проводят исследования по захоронениям, братским могилам, неизвестным, малоизученным страницам, в том числе семейным страницам».

Председатель комитета пояснил, что опыт работы школьников отражается и в школьных музеях. «Сегодня 138 таких музеев. В них есть уникальные страницы, которые как раз посвящены геноциду мирного населения», - уточнил он.

«Для недопущения фальсификации важно, чтобы школьники знали о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны. Многие школьники и во время учебного процесса с интересом заходят на сайт «Без срока давности», - добавил Александр Седунов.