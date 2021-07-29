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Общество

Родинскую школу капитально отремонтируют

29.07.2021 14:07|ПсковКомментариев: 0

Среднюю общеобразовательную школу в деревне Родина Псковского района (улица Школьная, 3) капитально отремонтируют. Такое решение было озвучено во время визита первого заместителя председателя Совета Федерации, секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака 29 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Учебное заведение посетили губернатор Псковской области Михаил Ведерников, депутат Госдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский, первый вице-губернатор Вера Емельянова, руководитель областного комитета по образованию Андрей Ермаков, глава Псковского района Наталья Федорова, замдиректора «СпецДор 60» Владимир Кузь и председатель Совета Псковского областного союза потребительских обществ Николай Тесля.

Родинская школа построена в 1972 году. Сейчас в ней обучаются 270 детей. Проектная мощность школы рассчитана на обучение 350 детей. Андрей Турчак подчеркнул, что все школы, находящиеся в аварийном состоянии, должны быть отремонтированы. На эти цели потребуется порядка 50 млн рублей.

Кроме того, власти проработают вопрос создания здесь ФОКОТа или с ПАО «Газпром» обсудят возможность строительства пришкольного стадиона по их социальной программе.

Также представители власти осмотрели место для возможного строительства пристройки к школе. «Сначала отремонтируем школу», - указал Андрей Турчак. По его словам, обновить здание и построить стадион необходимо к 1 сентября следующего года.

Руководитель областного комитета по образованию Андрей Ермаков указал на то, что в регионе 70 школ находятся в аварийном состоянии, и, чтобы привести их в порядок, нужны средства в размере 1 млрд 900 млн рублей.

Андрей Турчак предложил подготовить список сельских школ, чтобы привести их в порядок в рамках исполнения поручения президента России правительству и «Единой России» по капитальному ремонту зданий школ на 2022-2026 годы.

 
Теги: #Единая Россия #псковский район #школа #ремонт
Источник: Псковская Лента Новостей
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