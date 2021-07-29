Общество

Андрей Турчак и Михаил Ведерников оценили перспективы псковского «Лофта»

Первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Андрей Турчак и губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетили креативное пространство «Лофт» в четверг, 29 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Официальные лица осмотрели многофункциональные творческие пространства для проведения различных мероприятий. Технически оснащенный центр развития, креативного отдыха и объединения молодежи, включает два зала-лектория, зону живого общения, арт-пространство и творческую мастерскую.

Михаил Ведерников подчеркнул, что «Лофт» ранее стал одной из площадок для проведения Международного кинофестиваля «Западные ворота», который собрал в Пскове целый ряд известных российских деятелей культуры и искусства. Здесь проводились конкурсные показы, мастер-классы.

Об основных направлениях деятельности главе региона и первому заместителю председателя СФ РФ рассказали представители креативного пространства. Основным концептом была названа камерность. Гостям были презентованы творческие проекты участников и работников «Лофта». Например, здесь представлены картины и инсталляции художников, в том числе псковских.

Михаилу Ведерникову и Андрею Турчаку представили планы по расширению площади за счет введения в строй соседних построек, а также пространства между ними. Здесь будут культивироваться новые активности в сферах здорового образа жизни, культуры, искусства, образования.

Андрей Турчак положительно оценил внутреннее убранство и оснащение креативного пространства. Он также подчеркнул, что следит за деятельностью «Лофта» в социальных сетях.

В завершение псковский губернатор и первый зампредседателя Совфеда Федерального собрания РФ пожелали креативному пространству, его сотрудникам, руководству, а также участникам проекта дальнейшего развития.

Проект креативного пространства «Лофт» реализован силами инвестора и призван объединить социальную, культурную, образовательную и развлекательную сферы, а также стать одним из центров общественной жизни Пскова. Он разместился в ранее невостребованных зданиях на улице Спортивной, что позволило привести в порядок территорию в историческом центре областной столицы. Посетить пространство может любой желающий, добавили в пресс-службе администрации.