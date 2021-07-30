Наталья Федорова о капремонте Родинской школы: Впереди много работы, но мы готовы

«Мы понимаем, что впереди очень много работы, но мы на это готовы», - сказала в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове глава Псковского района Наталья Федорова, комментируя принятое решение о проведении капитального ремонта Родинской школы.
Напомним, данное решение было принято накануне в ходе рабочего визита в Псковскую область первого вице-спикера СФ, секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака.
Наталья Федорова также напомнила, что в ходе рабочего визита Андрея Турчака поднимались вопросы приобретения нового оборудования для учебных классов, строительства ФОКОТа на пришкольной территории и возведения пристройки к школе, чтобы увеличить число учеников. «К счастью, число желающих учиться в этой школе увеличивается. Стремительно расширяется жилая застройка, а Псковская инженерно-лингвистическая гимназия уже не может удовлетворить потребности и города, и района. Поэтому стала востребована Родинская школа. Речь шла о возможности строительства пристройки, поэтому нам предстоит большая работа по отработке этих планов», - пояснила глава района.
Проектная мощность Родинской школы — 350 человек, но в связи с проведенной за последние десятилетия реорганизацией часть площадей учреждения была отдана под ФАП и амбулаторию, а также под одну дошкольную группу. «Эффективное решение вопроса позволит получить назад 4 дополнительных кабинета, - уточнила Наталья Федорова. - Если говорить о пристройке, высказывались разные мнения по ее использованию. Может, это должна быть начальная школа, которая будет работать в комплексе с основным зданием школы», - заключила глава района.