Общество

Наталья Федорова о капремонте Родинской школы: Впереди много работы, но мы готовы

«Мы понимаем, что впереди очень много работы, но мы на это готовы», - сказала в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове глава Псковского района Наталья Федорова, комментируя принятое решение о проведении капитального ремонта Родинской школы.

Напомним, данное решение было принято накануне в ходе рабочего визита в Псковскую область первого вице-спикера СФ, секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака.

«Мы такому решению очень рады. Для меня и моих коллег вчера был знаковый день. В прошлом году была запущена программа капремонта, но мы не понимали, будет ли она иметь продолжение, - рассказала глава Псковского района. - Здание Родинской школы построено в 1972 году. Ему 49 лет, и, действительно, ни разу капремонта там не было. Своими силами делаем, что можем, стараемся поддерживать в хорошем состоянии, но этого мало: нынешние стандарты требуют, чтобы здание школы было современным, комфортным и уютным для школьников и педагогов, поэтому принятое вчера Андреем Анатольевичем и Михаилом Юрьевичем решение для нас — замечательная новость. Мы понимаем, что впереди очень много работы, но мы на это готовы».

Наталья Федорова также напомнила, что в ходе рабочего визита Андрея Турчака поднимались вопросы приобретения нового оборудования для учебных классов, строительства ФОКОТа на пришкольной территории и возведения пристройки к школе, чтобы увеличить число учеников. «К счастью, число желающих учиться в этой школе увеличивается. Стремительно расширяется жилая застройка, а Псковская инженерно-лингвистическая гимназия уже не может удовлетворить потребности и города, и района. Поэтому стала востребована Родинская школа. Речь шла о возможности строительства пристройки, поэтому нам предстоит большая работа по отработке этих планов», - пояснила глава района.

Проектная мощность Родинской школы — 350 человек, но в связи с проведенной за последние десятилетия реорганизацией часть площадей учреждения была отдана под ФАП и амбулаторию, а также под одну дошкольную группу. «Эффективное решение вопроса позволит получить назад 4 дополнительных кабинета, - уточнила Наталья Федорова. - Если говорить о пристройке, высказывались разные мнения по ее использованию. Может, это должна быть начальная школа, которая будет работать в комплексе с основным зданием школы», - заключила глава района.