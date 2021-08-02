Общество

Экстренное совещание по предупреждению последствий непогоды провел Василий Осипов

Вице-губернатор Василий Осипов в понедельник, 2 августа, провел совещание с главами муниципальных образований области по предупреждению негативных последствий, связанных с прохождением по территории региона неблагоприятного погодного фронта. Также на совещании присутствовали руководители профильных органов исполнительной власти области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Заместитель губернатора проинформировал глав муниципальных образований о погодных явлениях, которые прогнозируют синоптики в ближайшие дни на территории Псковской области и поручил усилить контроль за ситуацией в границах вверенных главам муниципалитетов, а также организовать круглосуточные дежурства сотрудников администраций, муниципальных предприятий, коммунальных служб, активное взаимодействие с ЕДДС.

«Прошу уделить особое внимание и взять под личный контроль отработку обращений граждан по всем возникающим проблемным вопросам, связанным с прохождением неблагоприятных погодных явлений на территории Псковской области», - поручил вице-губернатор.

Напомним, что территория Псковской области попала в зону циклона «Гвидо», который несет в себе ливни и сильные порывы ветра.