Псковская область вышла на первое место по удельному темпу вакцинации от COVID-19

Псковская область вышла на первое место в России по удельному темпу вакцинации от COVID-19. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.
«Псковская область вышла на первое место в стране по удельному темпу вакцинации. Благодарю всех, кто принял решение защитить себя и своих близких!» - отметил глава региона.
5 августа в регионе первым компонентом вакцины от коронавируса привились 2 003 человека (всего 149 690), вторым – 1 356 (всего 106 570). Использовано 87% поступившей вакцины.