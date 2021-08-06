Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
За отмену пенсионной реформы
памятка - собираем ребенка в школу
Миллион для доктора
Домоуправления должны «Псковэнергосбыту» более 70 млн рублей
Ресторанный физик
на работу как на праздник
волонтеры победы чтобы помнили
Телефон прямого эфира 56-73-72
конкурс - застройка Четырех углов
 
 
 
ещё Общество 06.08.2021 07:002 Почти 300 пациентов избавились от коронавируса в Псковской области за сутки 06.08.2021 07:291 Псковская область вышла на первое место по удельному темпу вакцинации от COVID-19 06.08.2021 07:151 Правительство попросили не допускать продажу «веселящего газа» в интернете 06.08.2021 07:002 Почти 300 пациентов избавились от коронавируса в Псковской области за сутки 05.08.2021 21:480 Руководители ТОСов рассказали Александру Котову о тренажерах в деревне, тропе здоровья и поселковом корте 05.08.2021 21:080 Главный врач сменился в Великолукской межрайонной больнице
 
 
 
Самое популярное 03.08.2021 18:3920 «Мама Рома» вышла боком 30.07.2021 14:2726 Псковских медиков подозревают в продаже поддельных сертификатов вакцинации от COVID-19 02.08.2021 16:162 Останки убитого ребенка нашли в Псковской области 30.07.2021 22:318 Опубликованы фото с места смертельного ДТП в Псковской области 02.08.2021 20:065 Опубликованы фото с места смертельного ДТП на Завеличье
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Псковская область вышла на первое место по удельному темпу вакцинации от COVID-19

06.08.2021 07:29|ПсковКомментариев: 1

Псковская область вышла на первое место в России по удельному темпу вакцинации от COVID-19. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«Псковская область вышла на первое место в стране по удельному темпу вакцинации. Благодарю всех, кто принял решение защитить себя и своих близких!» - отметил глава региона.

5 августа в регионе первым компонентом вакцины от коронавируса привились 2 003 человека (всего 149 690), вторым – 1 356 (всего 106 570). Использовано 87% поступившей вакцины.

Теги: #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к инициативе разрешить коллекторам взыскивать с граждан долги за услуги ЖКХ?
В опросе приняло участие 395 человек
Сюжет: Массовая вакцинация от COVID-19 в Псковской области Псковская область вышла на первое место по удельному темпу вакцинации от COVID-19 Более 60% педагогов и медиков в Псковской области привились от коронавируса Псковская область вошла в число регионов с высокими темпами вакцинации от COVID-19 В Псковской области использовали 86% поступившей вакцины от COVID-19 Пункт вакцинации от коронавируса открылся в студенческой поликлинике ПсковГУ Более 6 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт» получил псковский регион Почти 100 тысяч жителей Псковской области сделали обе прививки от COVID-19 Псковских медиков подозревают в продаже поддельных сертификатов вакцинации от COVID-19 Почти 30 тысяч жителей Пскова завершили вакцинацию от коронавируса Вакцину «Спутник Лайт» начали поставлять в медучреждения Псковской области Пункт вакцинации в «Простории» посетил Михаил Ведерников Вице-губернатор Нинель Салагаева привилась от коронавируса Псковский губернатор призвал прививаться в максимальном темпе для выхода на плато по коронавирусу В Псковской области продлили сроки обязательной вакцинации от коронавируса До конца месяца в Псковской области собираются завершить вакцинацию работников сферы образования Власти прорабатывают вопрос о допоставке вакцины «Спутник V» в Псковскую область Более полутора тысяч псковичей сделали первую прививку от коронавируса в выходные Набор в штаб волонтеров вакцинации открыли в Псковской области Темпы прививочной кампании начали выравниваться в Псковской области Четвертая волна коронавируса ожидается в Псковской области осенью Полиция предупреждает псковичей об ответственности за покупку сертификатов о вакцинации Более 70% сотрудников Сбера в Псковской области вакцинировались от COVID-19 Очередная партия вакцины от коронавируса поступила в районы Псковской области Более 75 тысяч жителей Псковской области завершили вакцинацию от COVID-19 Новый пункт вакцинации от COVID-19 открылся в Пскове Партия вакцины от коронавируса поступила в Псков Более 71 тысячи человек полностью привились от коронавируса в Псковской области В медучреждениях Псковской области начаты внеплановые проверки работы пунктов вакцинации 129 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 395 жителей Псковской области сделали первую прививку от COVID-19 в воскресенье Марина Гаращенко: Пункты вакцинации в торговых центрах работают в режиме повышенной нагрузки Новый рекорд по вакцинации от коронавируса установили в Псковской области Расширенные пункты вакцинации организуют для работающего населения Псковской области Псковский и Себежский районы попали в лидеры по вакцинации от коронавируса Более 500 новобранцев привились от коронавируса в псковской дивизии Коллектив великолукской инфекционной больницы привился от COVID-19 на 60% Митрополит Тихон призвал жителей Псковской области привиться от коронавируса. ВИДЕО В Пскове подписано постановление о вакцинации 60% муниципальных работников Вакцинацию первым компонентом прививки в великолукском «Апельсине» приостановили до 6 июля Фотофакт: Очередь на вакцинацию в «Империале» насчитывает 80 человек Почти 2 тысячи жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса 1 июля Интерактив: Вакцинация становится массовым мероприятием 6600 доз вакцины от коронавируса поступило в Псковскую область Новую партию вакцины от COVID-19 привезут в Псковскую область на этой неделе Более 2,5 тысяч жителей Псковской области сделали прививку от COVID-19 за сутки За сутки в Псковской области сделано 1,5 тыс инъекций коронавирусной вакцины Механизм контроля за проведением обязательной вакцинации определили в Псковской области Часть жителей Псковской области обязали вакцинироваться от коронавируса Еще 7 800 доз вакцины «Спутник V» поступило в Псковскую область Почти 1000 человек в сутки делают первую прививку от COVID-19 в Псковской области Вера Емельянова: Массовая вакцинация — единственное средство, которое может победить пандемию Михаил Ведерников объяснил, почему пока не сделал прививку от COVID-19 Статистику смертности от COVID-19 и в результате ДТП сравнил Михаил Ведерников Прокуратура выявила нарушения при вакцинации от COVID-19 в Палкино Названы категории граждан, для которых обязательна прививка от COVID-19 Дмитрий Шахов рассказал, как перенес прививку от коронавируса Партия «Новые люди»: Псковский бизнес может погибнуть от жестких антиковидных мер Андрей Турчак сделал прививку от коронавируса Алексей Севастьянов сделал прививку от коронавируса Александр Нестерук: Заболеваемость коронавирусом не удастся предотвратить без массовой вакцинации Процент вакцинации от COVID-19 в Псковской области оказался самым низким в СЗФО Псковский губернатор доложил о мерах по сдерживанию заболеваемости COVID-19 в регионе Псковичей приглашают бесплатно привиться от коронавируса Региональный парламент утвердил отчет об исполнении бюджета за 2020 год В Псковской области названы районы-лидеры и аутсайдеры по вакцинации от СOVID-19 Псковский губернатор предложил ввести систему скидок для вакцинированных Михаил Ведерников назвал удачный день для прививки от COVID-19 Псковский губернатор назвал условие отмены масочного режима осенью 39 новых случаев коронавируса выявили в Псковской области Более 60 тысяч псковичей сделали первую прививку от коронавируса Еще 43 случая коронавируса зарегистрировано в Псковской области В Псковской области названы антилидеры по темпам вакцинации среди городов и районов Два выходных дня предложили предоставлять вакцинируемым от COVID-19 в Псковской области Более 55 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку от COVID-19 Игорь Сопов: Вакцинация членов избиркомов — это уважение к избирателям 54 новых случая COVID-19 выявили в Псковской области Более 50 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку от COVID-19 Почти 4,5 тысячи великолучан привились от коронавируса Анастасия Повторейко: Вакцинация от COVID-19 должна стать нормой Почти 40 тысяч жителей Псковской области завершили вакцинацию от коронавируса Почти 50 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку от коронавируса Елена Уткина рекомендует псковичам не покидать регион во время праздников 77 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области Эпидемиолог посоветовала псковичам привиться от COVID-19 на майских выходных Более 7 тысяч доз вакцины от COVID-19 получит Псковская область Пункт вакцинации открылся в ТЦ «Фьорд Плаза» Педагоги Пскова стали более ответственно относиться к вакцинации - Александр Коновалов Пункты вакцинации от COVID-19 откроются еще в двух псковских торговых центрах От коронавируса в Псковской области привилось около 6% населения Более 41 тысячи псковичей сделали первую прививку от COVID-19 26 тысяч жителей Псковской области завершили вакцинацию от коронавируса Родители всех российских школьников получат в августе единовременную выплату Укол в ТЦ Более 22,5 тысяч жителей Псковской области завершили вакцинацию от коронавируса Пункт вакцинации открылся в ТЦ «Акваполис» в Пскове Новая партия вакцины от COVID-19 поступила в Псковскую область Первую прививку от COVID-19 сделали 28 тысяч жителей Псковской области Почти 200 сотрудников Псковских тепловых сетей уже записались на прививку от COVID-19 Почти 24 тысячи человек привились от коронавируса в Псковской области Депутат Игорь Дитрих сделал прививку от коронавируса и назвал чудом изобретение вакцин Михаил Ведерников: Вакцина от COVID-19 поступила почти во все районы Антон Минаков призвал псковичей не верить слухам о вакцине от COVID-19 В Псковскую область поступила еще одна партия вакцины от COVID-19 Новая партия вакцины от COVID-19 поступила в Псковскую область Более 18 тысяч жителей Псковской области полностью привились от COVID-19 17,5 тысяч жителей Псковской области сделали прививку от коронавируса Юрий Сорокин высказался против массовой политизации молодежи Около 23 тысяч жителей Псковской области сделали первую прививку от COVID-19 В «Псковских тепловых сетях» продолжают подготовку к вакцинации от COVID-19 В Псковской области около 14 тыс. человек полностью прошли вакцинацию от COVID-19 Почти 15 тысяч жителей Псковской области полностью привились от COVID-19 1,5 тысячи великолучан полностью привились от COVID-19 Псковичка пожаловалась на долгое ожидание прививки от COVID-19 Александр Братчиков: Последствий после первой прививки от COVID-19 я не ощутил Более 13 тысяч жителей Псковской области полностью привились от COVID-19 Почти 1330 великолучан дважды привились от COVID-19 Псковский ветеран в преддверии своего 100-летия привился от COVID-19 Более 12 тысяч человек в Псковской области завершили вакцинацию от COVID-19 Более 11 тысяч псковичей получили оба компонента вакцины от COVID-19 Выездная вакцинация от коронавируса прошла в 39 организациях Пскова Александр Братчиков привился от COVID-19 Псковские теплосети организуют вакцинацию от COVID-19 Почти 20 тысяч человек в Псковской области сделали первую прививку от COVID-19 Мобильный прививочный пункт работает в Великих Луках Псковичи могут привиться от коронавируса в ТК «Империал» Вакцинация сотрудников военкоматов стартует в Западном военном округе Более 9 тысяч человек завершили вакцинацию от COVID-19 в Псковской области Почти 19 тысяч псковичей сделали первую прививку от COVID-19 В облздраве развеяли слух об увольнении медиков в случае отказа от вакцинации Пункты вакцинации планируют развернуть в торговых центрах Псковской области Почти 17 тысяч жителей Псковской области первично привились от коронавируса 16 тысяч человек в Псковской области сделали прививку от COVID-19 Александр Котов призвал депутатов привиться от коронавируса Более 14 тысяч человек в Псковской области сделали прививку от коронавируса В избиркомах Псковской области проходит вакцинация против COVID-19 Пункты вакцинации в Пскове работают без выходных Губернатор Ведерников призвал псковичей прививаться от коронавируса Чем отличаются три российские вакцины от COVID-19 Около 13 тыс жителей Псковской области привились первым компонентом вакцины от COVID-19 Победить COVID-19: псковские предприятия активно участвуют в массовой вакцинации Коллектив Псковского облсовпрофа сдал тесты на антитела Глава Великих Лук рассказал о самочувствии после прививки от коронавируса Виктор Антонов: Современная страна, а отношение к прививкам осталось на уровне XVIII века Руководители двух фракций областного Собрания сделали прививку от COVID-19 Более 700 жителей Пскова полностью привились от коронавируса Вакцинация от COVID-19 проходит на великолукском «ЗЭТО» Минздрав включил пожилых в приоритетную группу вакцинации от COVID-19 Около 250 прививок от COVID-19 в день делают в Порхове Названы условия вакцинации от коронавируса в псковских частных медцентрах 6,5 тысяч жителей Псковской области сделали прививку от коронавируса Более 300 псковичей записались на прививку от COVID-19 через портал госуслуг Число первично привитых от COVID-19 в Псковской области превысило 5,5 тысяч Привитый от коронавируса глава Печорского района поделился ощущениями Медик рассказал, обязателен ли анализ на антитела перед прививкой от коронавируса Псковские инфекционисты объяснили случаи заражения COVID-19 после прививки Михаил Ведерников: Псковичи не отказываются от вакцинации из-за веры в теории заговора Всем ребятам пример: кто из псковских ВИПов привился от COVID-19 Более 700 жителей Псковской области привились от COVID-19 Глава Великих Лук планирует привиться от коронавируса Вакцинация от COVID-19 идет в районах Псковской области Национальная гордость вместо иммунитета Массовые заявки на вакцинацию от COVID-19 принимаются в Псковской области В облздраве назвали противопоказания к вакцинации от COVID-19 Минздрав изменил сроки вакцинации для переболевших коронавирусом Справиться с COVID-19 можно на год быстрее при повсеместной вакцинации - Игорь Савицкий На госуслугах стала доступна запись на вакцинацию от COVID-19 Реплика Донецкого: Звезда ковида Россияне смогут узнавать результаты теста на COVID-19 через портал госуслуг Псковские врачи рассказали, когда можно делать прививку переболевшим COVID-19 Массовая вакцинация населения от COVID-19 начинается в России В Великих Луках прививают от COVID-19 Псковский губернатор сделает прививку от коронавируса Глава Минздрава опроверг возможность не носить маски после прививки от COVID-19 Псковский врач рассказал о рисках применения вакцины от COVID-19 для онкобольных Псковичи поделились впечатлениями от вакцинации от COVID-19 Вакцина от ковидиотизма Представлен алгоритм вакцинации от коронавируса в Псковской области Пункты вакцинации от COVID-19 будут развернуты в каждом медучреждении Псковской области 3000 доз вакцины от COVID-19 распределят в Псковской области в ближайшие дни Началась вакцинация личного состава псковской дивизии от коронавируса COVIDная метка Регионам поручили увеличить число пунктов вакцинации от коронавируса Избирком обратится к Михаилу Ведерникову с просьбой о приоритетной вакцинации Массовая вакцинация от коронавируса начнется в России с 18 января Названы противопоказания для вакцинации от коронавируса Псковские медики рассчитывают на массовую вакцинацию от COVID-19 в ближайшее время
06.08.2021, 07:291 Псковская область вышла на первое место по удельному темпу вакцинации от COVID-19 06.08.2021, 07:151 Правительство попросили не допускать продажу «веселящего газа» в интернете 06.08.2021, 07:002 Почти 300 пациентов избавились от коронавируса в Псковской области за сутки 05.08.2021, 23:324 Разметку для велодорожки наносят на Рижском проспекте в Пскове
05.08.2021, 23:287 Шойгу предложил построить в Сибири города-миллионники и перенести столицу 05.08.2021, 23:001 Мир вступил в период реальной опасности из-за COVID-19 – ВОЗ 05.08.2021, 22:400 Марио Фернандес отказался от вызова в сборную России на ближайшие игры 05.08.2021, 22:190 Предприниматели смогут узнать о риске блокировки счета в личных кабинетах налогоплательщика
05.08.2021, 22:000 Более 13 тысяч молодых семей в России получили жилищные свидетельства в 2021 году 05.08.2021, 21:480 Руководители ТОСов рассказали Александру Котову о тренажерах в деревне, тропе здоровья и поселковом корте 05.08.2021, 21:200 Архивисты рассказали о смертельном ДТП под Псковом в 1916 году 05.08.2021, 21:080 Главный врач сменился в Великолукской межрайонной больнице
05.08.2021, 21:007 Смертность в Псковской области в 2,5 раза превысила рождаемость 05.08.2021, 20:482 В Белоруссии усилили охрану госграницы 05.08.2021, 20:300 Более 1,5 тысяч квартир построили в Псковской области за полгода 05.08.2021, 20:111 Игоря Романова зарегистрировали кандидатом на выборы главы Новосокольнического района
05.08.2021, 20:079 Бессмысленная и беспощадная ерунда 05.08.2021, 19:500 В псковском молодежном лагере пройдут «Умные недели» 05.08.2021, 19:343 Псковский аэропорт планируется акционировать 05.08.2021, 19:330 До конца года в Пскове планируют заменить 100 лифтов
05.08.2021, 19:283 Псковский губернатор рассказал, кто должен руководить представительством региона в Москве 05.08.2021, 19:2311 Ведерников: Проблема здравоохранения Псковской области – одна из самых серьезных в стране 05.08.2021, 19:163 Путин связал масштабы пожаров и паводков в России с изменением климата 05.08.2021, 19:121 Пелагея не потребовала компенсации за перенос концерта в честь 1000-летия Усвят
05.08.2021, 19:060 Строительство Северного обхода Пскова планируют завершить в 2022 году 05.08.2021, 19:030 Назначен новый прокурор Стругокрасненского района 05.08.2021, 19:003 Порядка 270 млн рублей направят на систему умягчения воды в Пскове 05.08.2021, 18:560 В Великих Луках пропала девушка в платье с Микки Маусом
05.08.2021, 18:492 Более 60% педагогов и медиков в Псковской области привились от коронавируса 05.08.2021, 18:410 Юлия Пересильд поделилась фотографиями из «новой жизни» 05.08.2021, 18:400 Скейт-парки появятся в Пскове и Великих Луках 05.08.2021, 18:370 «Лада» и «Хендай» столкнулись в Пыталово
05.08.2021, 18:369 Губернатор назвал главную проблему развития туризма в Псковской области 05.08.2021, 18:342 Библиотекари рассказали о предпочтениях псковичей в чтении летом 05.08.2021, 18:300 Ведерников о кандидате на пост политического вице-губернатора: Жив-здоров, скоро будет 05.08.2021, 18:260 Зарплата в Псковской области увеличилась на 1%
05.08.2021, 18:222 Реконструкцию бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове завершат в 2022 году 05.08.2021, 18:200 Стоимость отдыха в Турции для псковичей выросла почти на 80% 05.08.2021, 18:190 Ущерб от АЧС в Псковской области может составить 500 млн рублей 05.08.2021, 18:000 Касса Псковского театра драмы в августе будет работать ежедневно
05.08.2021, 17:453 Картофель в Псковской области подорожал почти на 100% за полгода 05.08.2021, 17:300 В гдовском Доме белого аиста до конца лета будут проводить экскурсии 05.08.2021, 17:160 «Падали, но поднимались»: вышел новый ролик в поддержку россиян на Олимпиаде 05.08.2021, 17:123 Начинается видеотрансляция вечера памяти отца Павла Адельгейма
05.08.2021, 17:121 ВТБ: Рынок автокредитования вырос на 60% 05.08.2021, 17:072 Развитие социальной инфраструктуры приграничных территорий обсудили в Псковской области 05.08.2021, 16:521 Псковская область вошла в число регионов с высокими темпами вакцинации от COVID-19 05.08.2021, 16:510 В Псковской области разыскивают сбежавшего солдата-срочника и его девушку
05.08.2021, 16:480 Избирком зарегистрировал списки партий «Коммунисты России» и «Родина» в областное Собрание 05.08.2021, 16:360 Псковичка доверилась мошеннику и потеряла почти 1,4 млн рублей 05.08.2021, 16:301 В псковских колониях идет подготовка к предстоящим выборам 05.08.2021, 16:242 Заведение общепита может появиться в доме Капгер в Пскове
05.08.2021, 16:232 Пятнарь на фитнес 05.08.2021, 16:122 В России готовят законопроект о включении службы в армии в трудовой стаж 05.08.2021, 16:052 В Псковской области очистили от мусора более 11 км береговой линии 05.08.2021, 15:580 На объекте нацпроекта в Локнянском районе идут дорожные работы
05.08.2021, 15:550 ПЛН проведет прямую трансляцию вечера памяти отца Павла Адельгейма 05.08.2021, 15:506 Псковские справедливороссы выступили за отмену пенсионной реформы 05.08.2021, 15:300 Фура столкнулась с двумя автомобилями в Порховском районе 05.08.2021, 15:202 Элла Памфилова назвала спорным предложение о переносе выборов на декабрь
05.08.2021, 15:080 В Псковской области продолжаются поиски 45-летнего мужчины 05.08.2021, 15:020 В Роспотребнадзоре дали рекомендации по выбору арбузов 05.08.2021, 14:450 За подделку документов водителю запретили покидать Невельский район 05.08.2021, 14:320 Псковские приставы заставили должника выплатить более миллиона рублей
05.08.2021, 14:210 «Сообразим на троих»: снимать нельзя оставить. ВИДЕО 05.08.2021, 14:160 Псковичи могут проводить собственные выставки в новом Центре туризма 05.08.2021, 14:072 Лукашенко поручил силовикам закрыть границу Белоруссии 05.08.2021, 13:540 До конца года Западный военный округ получит 10 вертолетов
05.08.2021, 13:420 Туристическому бизнесу предстоит сломать стереотипы о Пскове - Кристина Кобызь 05.08.2021, 13:340 Псковичка победила на всероссийских соревнованиях по стрельбе 05.08.2021, 13:260 Погрузка на Октябрьской железной дороге в Псковской области выросла на 14% 05.08.2021, 13:190 Для сотрудников музея провели занятие на археологическом раскопе в Пскове
05.08.2021, 13:140 Ученые определили причину опасных осложнений при коронавирусе 05.08.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 05.08.2021, 12:580 Состояние лингвистической гимназии в Печорах оценил помощник президента 05.08.2021, 12:432 Администрация Пскова улучшит велосипедный туристический маршрут
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.