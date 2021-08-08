Общество

В Пскове проходит судебное заседание о признании геноцидом преступлений нацистов в регионе

В Псковском областном суде рассматривается дело о признании геноцидом преступлений немецко-фашистских захватчиков в Псковской области в годы Великой Отечественной войны. Об этом из зала судебного заседания, которое проходит сегодня, 9 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Дело рассматривает судья Псковского областного суда Анатолий Овчинников. По его словам, прокуратура региона просит признать, что на территории современной Псковской области в период Великой Отечественной войны были совершены массовые преступления в отношении мирных граждан и военнопленных.

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Областную прокуратуру представляет Елена Морозова. В режиме видео-конференц-связи в заседании участвуют заинтересованные лица из Ульяновска и Ставрополя.





Напомним, в мае Генеральная прокуратура России поручила прокуратуре Псковской области обратиться в суд с заявлением о признании геноцидом преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны. Напомним, в мае Генеральная прокуратура России поручила прокуратуре Псковской области обратиться в суд с заявлением о признании геноцидом преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны.