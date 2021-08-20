Александр Котов призвал органы местного самоуправления поддерживать инициативы ТОСов 

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов призвал органы местного самоуправления региона по мере возможности поддерживать инициативы ТОСов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, свое предложение он озвучил в рамках Международной конференции местных сообществ «Укрепляем мир общинами», которая проходит в Пскове 20 августа.
Мероприятие посвящено обсуждению возможностей и перспектив развития местных сообществ в общественной дипломатии, опыта воплощения в жизнь инициатив ТОСовцами Псковской области и других регионов России. Александр Котов признался, что поначалу не верил, что движение ТОСов получит такое развитие в Псковском регионе. Так, в некоторых районах существуют по несколько таких объединений, которые соревнуются между собой.
Сегодня, по его словам, депутатов областного Собрания не нужно убеждать в необходимости выделять на ТОСы больше средств, и такая работа должна быть проведена и в рамках формирования бюджета Псковской области на 2022 год. Также спикер областного Собрания предложил органам местного самоуправления по мере возможности выделять хотя бы небольшие средства, чтобы и со стороны районов поддерживать такие замечательные инициативы.
От имени областного Собрания он пообещал, что депутаты всегда будут поддерживать ТОСы и любые хорошие начинания, исходящие от жителей населенных пунктов Псковской области.