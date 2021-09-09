Владимир Путин откроет памятник Александру Невскому в Псковской области

Президент России Владимир Путин приедет в Псков 11 сентября. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.

Глава государства прибудет в Псков, затем запланирована поездка в деревню Самолва Гдовского района, где президент торжественно откроет построенный мемориальный комплекс «Князь Александр Невский с дружиной».

«В середине дня президент отправится в Псков и далее отправится в деревню Самолва, это Чудское озеро, где посетит построенный мемориальный комплекс "Князь Александр Невский с дружиной», - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как сообщалось ранее, мемориал построили в год 800-летия Александра Невского возле предполагаемого места битвы 1242 года - в деревне Самолва Псковской области. Здесь откроют музей с диорамой «Ледовое побоище» и артефактами со дна Чудского озера.

Бронзовая композиция весом 50 тонн состоит конных фигур Александра Невского, его брата и воеводы, а также шести спешившихся витязей. Над ними развеваются хоругвь и два флага с ликами святых. Они олицетворяют небесные силы, которые помогали русскому воинству. Внизу - щиты и доспехи поверженного неприятеля. При этом щиты выполнены как чешуя змеи - аллегория на Георгия Победоносца. На обратной стороне - мозаичное панно со сценами Ледового побоища.

Общая высота монумента превысит 20 метров, 15 из них - высота скульптурной композиции с флаговой группой.

Проект по созданию мемориального комплекса «Александр Невский с дружиной» реализуется Российским военно-историческим обществом совместно с Патриаршим советом по культуре при поддержке министерства обороны РФ и администрации Псковской области. Скульптор Виталий Шанов, архитектор Константин Фомин.

По решению президента Владимира Путина на реализацию проекта направлено более 110 млн рублей из резервного фонда.

Самолва - деревня в Гдовском районе Псковской области, расположена наиболее близко к месту Ледового побоища, которое обнаружено экспедицией Академии наук СССР в 1950-1960-е годы XX века. В Самолве создан частный музей Ледового побоища, который работает с 2017 года.