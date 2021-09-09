Общество

В центре Острова заметили ядовитую змею

Жители Острова продолжают выкладывать в Сеть фотографии змей. Очевидец разместил снимок в группе «Подслушано в Острове» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа «Подслушано в Острове» в социальной сети «ВКонтакте»

Автор снимка сообщил, что сделал его в центре города. «Ждем 27 сентября, и в этот день в лес не ходим - змейки будут укладываться спать на зиму», - вспомнила о народной примете одна из участниц обсуждения.

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«Ребята, страшненько! В город зачем они приползли?» - продолжила разговор другая. «В городе теплее и еды больше», - объяснил ей подписчик группы.

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«Они сейчас ищут место для зимовки или просто греются. Но это какая-то странная, рябая и желтых пятен не видно. Да это же настоящая ядовитая змея!» - заметила островичка. Предполагается, что на снимке запечатлена гадюка.