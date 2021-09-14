Общество

Удельные темпы вакцинации от COVID-19 в Псковской области превышают среднероссийский уровень

Удельные темпы вакцинации от коронавируса в Псковской области превышают среднероссийский уровень. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«Удельные темпы вакцинации выше среднероссийского уровня, но до полной защиты от COVID-19 еще многое нужно сделать», - отметил глава региона и призвал всех записываться на прививку.

13 сентября в регионе первым компонентом вакцины от коронавируса привились 286 человек (всего – 179 214), вторым – 865 (всего – 163 717). Ревакцинировались 245 человек (всего – 2 155).

В настоящее время в Псковской области использовали 76,5% поступившей вакцины от коронавируса.