Общество

Виктор Иващенко ответил на обвинения в незаконной агитации

Кандидат в депутаты Псковского областного Собрания по одномандатному избирательном округу №13 Виктор Иващенко прокомментировал появившиеся в интернете сообщения о якобы ведущейся им незаконной агитации в день выборов. Он отверг любые обвинения на этот счет.

«Прошел ряд публикаций о моей незаконной агитации в социальных сетях определенными ангажированными сообществами, написал Виктор Иващенко на своей странице в социальных сетях. - Заверяю вас, лично я никакой рекламы не заказывал в группах социальной сети "Вконтакте", так как чту законы и соблюдаю их! Создание поста с информацией о призыве голосовать в день тишины якобы от меня - это грязный политический ход, оскорбляющий мои честь и достоинство».

Виктор Иващенко также сообщил, что соответствующее заявление будет написано в надзорные органы для проведения служебной проверки.