Общество

В Пскове волонтеры помогают на выборах маломобильным гражданам

Волонтеры молодежного центра помогают маломобильным гражданам и лицам с ОВЗ принять участие в выборах, а также обеспечивают термометрию на входе в избирательные участки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в молодежном центре.

Во все три дня голосования 70 добровольцев будут трудиться более чем на 40 избирательных участках Пскова. «Ранее для ребят было проведено обучение, на котором их проинструктировали о том, как будет вестись волонтерская работа на УИКах», - рассказала куратор волонтерского штаба Валерия Комарова.

Работу добровольцев на участках координирует Территориальная избирательная комиссия (ТИК) и молодежный центр.

«Мы благодарим молодежный центр за помощь в помощь в поиске и координации волонтеров, которые сейчас работают на избирательных участках города. Ребята большие молодцы – качественно, вдумчиво и аккуратно выполняют все поставленные перед ними задачи», - отметила председатель ТИК города Пскова Анна Садовникова.