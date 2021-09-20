Общество

Псковичам объяснили необходимость коллективного иммунитета к вирусам

Коллективный иммунитет к вирусу кори позволяет сдерживать распространение болезни на территории Псковской области даже при условии, что этот вирус завозят в регион. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) заявил руководитель территориального управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук.

«На настоящий момент от коронавируса у нас привиты порядка 35% взрослого населения. Это далеко от коллективного иммунитета, я бы сказал, что он начинается далеко за 70% вакцинированных. Это идеал, в таких условиях практически не передается инфекция», - заметил Александр Нестерук.

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По его словам, вирус кори является самым заразным из всех известных. «Это наиболее контагиозная (заразная - ред.) инфекция. Если человек (заразившийся вирусом — ред.) прошел по подъезду 10 минут назад, а после туда вошел непривитый, он, вероятнее всего, заболеет», - отметил руководитель территориального управления Роспотребнадзора.

Александр Нестерук рассказал, что в Псковской области не все прививаются от вируса кори, что чаще всего связано с наличием у людей, преимущественно детей, медицинских отводов по состоянию здоровья. «У нас было много заражений, заносов среди детей, которые имели медотводы по состоянию здоровья. Они отправлялись в клиники в Санкт-Петербург для лечения и привозили вирус к нам в регион, но корь у нас не распространялась. Вот, что такое коллективный иммунитет, это когда привиты все 95% населения, и вирус не может распространиться, хотя дети контактировали с десятками, а то и сотнями людей. А у нас от коронавируса пока привиты только 35% - гордиться пока нечем», - подвел итог специалист.