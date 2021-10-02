Более 1000 доз вакцины от коронавируса поступило в Псковскую область

1200 доз вакцины «Спутник V» поступило в Псковскую область. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в Instagram.
За прошедшие сутки первым компонентом вакцины привились 322 человека. Общее число жителей региона, поставивших первую прививку, составило 184 801.
Второй компонент вакцины за прошедший день получили 518 человек. Всего завершили вакцинацию 175 376 псковичей.
Таким образом, в регионе использовали 76,3% поступившей вакцины.
«Уровень вакцинации достаточно низкий - мы вместе должны его поднять до необходимых показателей», - подчеркнул Михаил Ведерников.