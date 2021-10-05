Общество

«Чего я там не видел»: псковичи оценили перспективу полететь в космос

Жители Псковской области оценили перспективу полететь в космос. Своими мнениями они поделились в соцсетях, а поводом для обсуждения стал космический полет уроженки Пскова Юлии Пересильд. Актриса отправилась на орбиту для съемок фильма «Вызов» вчера, 5 октября.

Мнения псковичей разделились. Одни написали, что отправились бы в космос с удовольствием. «Я бы с удовольствием полетела, чтобы увидеть все своими глазами», - заявила одна из подписчиц группы «Инцидент Псков» в соцсети «ВКонтакте». Некоторых псковичей больше привлекает идея покинуть планету насовсем: «Я бы хотел свалить на какой-нибудь необитаемый остров или вообще с этой планеты».

Заметно волнует жителей региона финансовая сторона такого путешествия. «Ну, если бы мне этот полет оплатили бы, то, конечно, не побоялся бы полететь», - отметил в комментариях пскович. Кто-то не стал рассуждать на тему собственной решимости, а возмутился по поводу дорогостоящих съемок фильма в космосе, отметив, что организуют их за счет налогоплательщиков.

«Скобари полетели бы без страха», - продолжил обсуждение один из участников группы. Другие заявили об отсутствии желания однажды оказаться в космическом пространстве. «Космос, космос, а чего я там не видел?» - написал мужчина. «Ни за что бы не полетел. Делать мне там нечего. Я что, Луну, Солнце и звезды никогда не видел?» - согласился с ним другой.

В целом, многие жители региона поддержали Юлию Пересильд в ее решении отправиться на орбиту. «Человек из Пскова в космосе! Не из Москвы... Это звучит! Удачного возвращения, Юлия», - пожелала одна из подписчиц сообщества. Некоторые даже выразили обеспокоенность по поводу пребывания актрисы в космосе: «А я очень волнуюсь за нее! Даже сердце щемит! Я бы приложила много усилий, чтобы отговорить ее! Это мое мнение! Жду скорейшего окончания эксперимента!».

«Вот, если бы она отказалась, и деньги, выделенные на ее полет, передала бы детям-инвалидам, тогда можно было бы и ею, и ее поступком гордиться», - высказал противоположное мнение пскович.

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Экипаж, в состав которого входит Юлия Пересильд, реализует научно-просветительский проект «Вызов». Россияне первыми в мире снимут игровое кино в космическом пространстве. Ориентировочная продолжительность работы участников космического полета на МКС — не менее 12 суток.