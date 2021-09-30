Псковский врач назвал два способа увеличить продолжительность жизни

Прием антибиотиков и вакцинация — это два аспекта медицины, которые помогают увеличить продолжительность жизни. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил врач-эпидемиолог Псковской областной инфекционной больницы Мерген Доржу.
Врач также подчеркнул необходимость повторной вакцинации. Он отметил, что выбор вакцины при этом зависит от введенного до этого препарата. «Чем ревакцинироваться — зависит от того, какая изначально была вакцина. В ускоренном варианте для создания коллективного иммунитета - это "Спутник Лайт"», - заметил он.
Мерген Доржу прокомментировал введение в псковских школах дистанционного обучения на неделе с 4 по 10 октября. По его словам, такие меры были необходимы, поскольку дети часто являются бессимптомными переносчиками болезни. Кроме того, отметил специалист, в организованных коллективах, классах происходит максимальный контакт людей, в связи с чем ускоряется распространение болезни.
«Поможет ли (введение дистанционного обучения - ред.), можно судить только ретроспективно, заранее это сделать очень проблематично. У нас уже четвертая волна коронавируса. Например, предыдущая, третья, которая была в начале-середине лета, не поддавалась никакому прогнозированию», - добавил врач.