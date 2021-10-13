Темпы вакцинации от коронавируса возросли в Псковской области

В Псковской области возросли темпы вакцинации от COVID-19, сообщил губернатор Михаил Ведерников.
На данный момент первую прививку от коронавируса сделали 191 154 жителя региона (+978 за сутки), обе - 181 606 псковичей (+762). Ревакцинировались 6 886 человек, в том числе 347 повторно привились за минувшие сутки.
Напомним, Псковская область переняла столичную практику и с 11 октября начала жить по QR-кодам. Откуда эти коды берутся, что делать пожилым людям без смартфонов, куда без справки больше не пустят и кого обязали привиться - ответы на эти и другие вопросы можно узнать в материале ПЛН.