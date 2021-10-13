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Общество

Темпы вакцинации от коронавируса возросли в Псковской области

15.10.2021 07:00|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области возросли темпы вакцинации от COVID-19, сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«Темпы вакцинации многократно лучше, чем на прошлой неделе, но их по-прежнему нужно наращивать в несколько раз. Дойдем до 80% показателя, и большинство ограничений будет снято», - написал он в своем инстаграм-аккаунте.

На данный момент первую прививку от коронавируса сделали 191 154 жителя региона (+978 за сутки), обе - 181 606 псковичей (+762). Ревакцинировались 6 886 человек, в том числе 347 повторно привились за минувшие сутки.

Напомним, Псковская область переняла столичную практику и с 11 октября начала жить по QR-кодам. Откуда эти коды берутся, что делать пожилым людям без смартфонов, куда без справки больше не пустят и кого обязали привиться - ответы на эти и другие вопросы можно узнать в материале ПЛН.

Теги: #Псковская область #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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