Алексей Севастьянов призвал «антиваксеров» привиться. ВИДЕО

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов Алексей Севастьянов в своем Instagram-аккаунте призвал привиться от коронавируса всех, кто этого еще не сделал.
Алексей Севастьянов подчеркнул, что он готов прийти на помощь каждому. «Готов приложить все усилия, чтобы карета скорой помощи была вовремя, чтобы в палате для вас нашлось место. Но помните о том, что в этот момент скорая помощь может быть занята таким, как вы, который искал себе оправдания. И для вас место найдется только в коридоре, потому что место в палате занял такой же, как вы, который не хотел вовремя прививаться», - продолжил парламентарий.
Напомним, по состоянию на 20 октября первым компонентом вакцины от коронавируса в Псковской области привились 195 648 человек, вторым - 186 079. Ревакцинировались 8 436 человек.