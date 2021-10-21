Общество

Показатели прививочной кампании выросли на 22% в Псковской области

Показатели прививочной кампании выросли на 22% в Псковской области. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в Instagram.

«На этой неделе 6,3 тысячи жителей Псковской области сделали первую прививку», - отметил он.

За прошедший день первый компонент вакцины от коронавируса поставили 155 человек. Всего им привились 199 025 жителей региона.

Второй компонент прививки медики ввели 112 жителям Псковской области. Таким образом, полностью завершили вакцинацию 188 308 человек.

Повторно привиться решили 12 псковичей. Общее количество ревакцинированных составило 9372 человека.

В результате, медики израсходовали 79% поступившей вакцины.