Свыше 12 тысяч жителей Псковской области ревакцинировались от COVID-19

12 433 жителя Псковской области ревакцинировались от коронавируса, за прошедшие сутки – 585. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Instagram.
29 октября первым компонентом вакцины от коронавируса привились 1 942 человека (всего – 207 070), вторым – 1 461 (всего – 194 597). Использовано 80,6% поступившей вакцины.
Напомним, по состоянию на 29 октября в Псковской области выявили 290 новых случаев заражения коронавирусом (всего – 57 744), от COVID-19 избавились 302 пациента (всего – 49 262).