Общество

Динамика ежедневного прироста COVID-19 в Псковской области снизилась до 10%

Динамика ежедневного прироста новых случаев COVID-19 в Псковской области снизилась с 30% до 10%. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в Instagram.

«Эпидситуация в Псковской области остается крайне напряженной, - отметил он. - Ежедневно коронавирусом заболевает порядка 290 человек, 50 из которых попадают на стационарное лечение. Загрузка коечного фонда держится на уровне 80% и выше. При этом реанимационные койки полностью заполнены. Вместе с тем, благодаря своевременно принятым мерам и росту динамики вакцинации, а также вашему ответственному отношению к соблюдению всех ограничений, наметились две положительные тенденции. В процентах мы все еще растем, но значительно медленнее, чем месяц назад. Динамика ежедневного прироста новых случаев снизилась с 30% до 10%. Кроме того, почти неделю количество выздоровевших больше, чем заболевших. Общее число пациентов на стационарном и амбулаторном лечении начало постепенно снижаться».

Губернатор отметил, что в ближайшее время есть все шансы пройти пик распространения заболевания. «Но я хочу обратить внимание, что баланс крайне хрупкий. От следующей недели напрямую зависит, выйдем мы на долгожданный спад заболевания или продолжим расти», - сказал глава региона.

Напомним, губернатор Михаил Ведерников заявил о том, что если в нерабочие дни не собьется динамика распространения инфекции, то за ними последует локдаун.