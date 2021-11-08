Общество

Псковичам с медотводом к вакцинации от COVID-19 разрешили посещать кафе

Жителям Псковской области, у которых имеются противопоказания к вакцинации от коронавируса, разрешили посещать кафе и рестораны в случае отрицательного теста на COVID-19. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора области от 15 марта 2020 года № 30-УГ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Совершеннолетние граждане с медотводом смогут посещать заведения общепита (в том числе фуд-корты), аквапарк, плавательные бассейны, фитнес-клубы и фитнес-центры при предъявлении одновременно двух документов: справки о наличии медицинских противопоказаний, заверенной лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) выдавшей ее медицинской организации, и документа (в том числе в электронном виде), подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на наличие COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три календарных дня до дня посещения указанного объекта, массового мероприятия.

Кроме того, данная категория граждан при указанных условиях сможет посещать объекты организации досуга и развлечений, учреждения культуры (кинотеатры, театры, музеи, музеи-заповедники, картинные и художественные галереи, выставочные залы, библиотеки и иные объекты культуры), читальные залы Государственного архива Псковской области, концерты, культурно-просветительные, театрально-зрелищные, выставочные, физкультурные, спортивные и иные массовые мероприятия.

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Напомним, также указ уточнил требования к проведению банкетов и посещению ледовых катков.