Псковский губернатор рассказал о самочувствии после прививки от коронавируса

После вакцинации от коронавируса губернатор Псковской области Михаил Ведерников в течение суток чувствовал легкую слабость. Вакцинировался глава региона 10 ноября.
В видеообращении к жителям Псковской области, опубликованном в инстаграм-аккаунте губернатора, Михаил Ведерников рассказал, что некоторые родители в регионе жалуются на то, что без QR-кода их не пускают в здания спортивных секций переодеть маленьких детей. Авторам таких обращений губернатор посоветовал сделать прививку от коронавируса и получить QR-код.
Ранее сообщалось, что жители Псковской области обратились к властям с просьбой разрешить родителям посещать утренники в детских садах при условии наличия отрицательного результата ПЦР-тестирования. Ответ на это обращение сейчас ожидается от регионального комитета по образованию.