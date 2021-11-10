Общество

Псковский губернатор рассказал о самочувствии после прививки от коронавируса

После вакцинации от коронавируса губернатор Псковской области Михаил Ведерников в течение суток чувствовал легкую слабость. Вакцинировался глава региона 10 ноября.

В видеообращении к жителям Псковской области, опубликованном в инстаграм-аккаунте губернатора, Михаил Ведерников рассказал, что некоторые родители в регионе жалуются на то, что без QR-кода их не пускают в здания спортивных секций переодеть маленьких детей. Авторам таких обращений губернатор посоветовал сделать прививку от коронавируса и получить QR-код.

«Идеально будет, если вы вакцинируетесь, как сделал это я и почти 250 тысяч жителей нашей области. Могу уже на своем опыте сказать, что эта процедура ничем не отличается от прививки против гриппа. Сутки чувствовалась ломота и легкая слабость, но все это быстро прошло без каких-либо последствий. Поэтому не переживайте, смело делайте прививку. Либо придется ждать улучшения эпидобстановки, когда мы сможем скорректировать действующие ограничения», - ответил глава региона.

Ранее сообщалось, что жители Псковской области обратились к властям с просьбой разрешить родителям посещать утренники в детских садах при условии наличия отрицательного результата ПЦР-тестирования. Ответ на это обращение сейчас ожидается от регионального комитета по образованию.