Беременным псковичкам рекомендовали не прививаться в торговых центрах

Беременным и кормящим женщинам лучше прививаться в поликлиниках под наблюдением врачей, а не в торговых центрах, сказала главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная.
Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, сегодня, 22 ноября, губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил новый пункт вакцинации в торговом центре «Рубин» в Пскове. О работе пункта главе региона рассказали председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко и Галина Неваленная.
Пункт в торговом центре является уже четвертым на территории Запсковья. Открыли его в воскресение, 21 ноября. В первый день работы от коронавируса там привились 63 человека. Сегодня пункт посетили уже более 20 человек. В торговом центре можно, в том числе, ревакцинироваться от COVID-19, а также сделать прививку от гриппа. Предварительная запись при этом не требуется.
Марина Гаращенко и Галина Неваленная обратили внимание губернатора на необходимость соблюдения особых условий для вакцинации беременных женщин.
Напомним, пункт вакцинации в «Рубине» работает с 10.00 до 20.00 с понедельника по пятницу, а также с 12.00 до 18.00 в выходные дни.