Общество

Псковский губернатор назвал реальной угрозу новой волны COVID-19 из-за омикрон-штамма

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал реальной угрозу новой волны COVID-19 из-за омикрон-штамма.

«Штамм "омикрон" добрался и до России. Угроза новой волны реальна, поэтому постарайтесь вакцинироваться как можно быстрее, если еще этого не сделали», - призвал Михаил Ведерников в Instagram.

Очаг распространения коронавируса в ООО «АБ Мед» в Острове снят с контроля Роспотребнадзора, отметил губернатор. В Псковской области остаются активными два очага COVID-19.

6 декабря в регионе выявили 180 новых случаев заражения коронавирусом (всего – 67 484), выздоровели 117 пациентов (всего – 58 950). Скончались 1117 человек.

Специалисты провели 1977 тестов на COVID-19 (всего – 674 904).